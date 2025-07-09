Galerija 5 5 5 5 Od Korčule i Lumbarde do Vele Luke crni biser Jadrana krije brojne prirodne ljepote. Guste šume hrasta crnike i bora još su drevne Grke nadahnuli da otoku nadjenu ime Crna Korčula (grč. Korkyra Melaina; lat. Korkyra Nigra).

Prošarana brojnim maslinicima i vinogradima, Korčula nudi i lijepe uvale i plaže, a jedna od onih koje vrijedi posjetiti zasigurno je Čavića Luka, nedaleko od Zavalatice i Čarskog polja, poznatog po pošipu.

Odvede li vas put u istraživanje tog dijela otoka mogla bi vas očarati šljunčana plaža pjeskovitog morskog dna koja osim svih nijansi plave boje krije još jednu posebnost – malenu kapelicu Gospe od Čarskog Polja. Prema legendi, Gospa se ukazala pastirici Tasovčici na spomendan Sv. Jakova 25. srpnja u Čavića Luci.

Plaža Čavića Luka (Foto: Saša Prižmić)

Kako do plaže?

Do plaže se dolazi makadamskim putem na početku kojeg ćete naći maleni parking. Izvan udarne sezone nema gužve, ali nema ni hlada, pa ponesite kakav suncobran ili šator za plažu. Kafiće i dućane nećete naći u blizini, pa je dobro ponijeti vodu kako biste nesmetano mogli guštati u morskim nijansama tirkiza i indiga što se spajaju s nebeskim plavetnilom.

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