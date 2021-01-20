Što kažete na ljetovanje u Italiji, na malom otočiću pored Napulja – dovoljno mirnog za odmor, a opet dovoljno živog da nema šanse da vam bude dosadno? Ako je to dobitna formula - uputite se na otočić Procidu.

Otočić je to smješten u Napuljskom zaljevu, između grada Napulja na obali i većeg, vulkanskog otoka Ischia na jugu Italije. Da je riječ o malenom otoku svjedoči njegova površina od svega 4 kilometra kvadratna, a na njemu živi 10 tisuća stanovnika.

Čim se iskrcate s broda u jednu od tri luke, jasno vam je da niste pogriješili. Male vijugave ulice, šarene fasade, kafić na kafiću, lokalci na vespama, palme i kristalno more koje se svjetluca na suncu… A ono najbolje od svega jest činjenica da je malen, autentičan otok koji ne živi samo za turizam. Uglavnom ovdje dolaze stanovnici Napulja kada žele pobjeći od gužve.

Procida (Foto: Shutterstock)

Ovdje nećete naći kaos Napulja, a kao što smo rekli idealan je ako želite malo, ali živo mjesto, na kojem imate priliku se i odvojiti u svoj mi, ako to zatreba. Za one potpuno zaluđene morem, ovdje ćete lako pronaći smještaj – na privatnom brodu. U njemu je sve, od dnevnog boravka i kuhinje, do spavaće sobe. Udobno i lijepo, a nije i skupo. Samo se treba naviknuti na ljuljanje.

Autentično i tradicionalno

Procida je šarmantno i tradicionalno mjesto u kojem se lokalna kultura još uvijek uvelike oslanja na narodnu mitologiju i kršćanska vjerovanja. Ljubitelji povijesti neka se zapute u dio grada poznat kao Terra Murata ili zemlja zaštićena zidom. Srednjovjekovna je to utvrda na brdu – to je ujedno i najviši dio otoka sa svega 90-ak metara. S njega se pruža nevjerojatan pogled na cijeli otok i Mediteransko more.

Očekujte standardnu mediteransku hranu, s jednim dodatkom: naime, ovdje vole stavljati limun gotovo u sve. Od pića do tjestenine s češnjakom i maslinovim uljem, dobro dođe malo osvježenja pod suncem.

Prijestolnica kulture

Procida je izabrana za talijansku prijestolnicu kulture 2022. godine, kada je predstavila svoj projekt koji je usmjeren u očuvanje lokalne kulture i prirode (naročito obale) i to na održiv način.

Procida je inspirirala pisce poput Alphonsea de Lamartinea i Else Morante da radnju svojih romana smjeste upravo ovdje. Zbog toga i danas kostimirani glumci koji predstavljaju likove iz romana, šeću ulicama i rado se upoznaju s turistima te im pričaju svoju životnu priču.

Isto tako, poslužila je i kao set za snimanje više od 30 filmova, među kojima se najviše proslavila Kleopatra s Elizabeth Taylor i Richardom Burtonom u glavnim ulogama. Drugi poznati filmovi su primjerice The Postman i The Talented Mr. Ripley.

Stoga ne čudi da je i u stvarnosti postala mjesto radnje Film festivala na kojem se od 2013. godine okupljaju mladi redatelji, scenaristi, glumci i ljubitelji filma iz cijelog svijeta. Cijeli otočić ima samo jedno kino, pa ne možete promašiti lokaciju.

Iako nije teško cijeli otočić preći pješke, postoje i mali busevi. No, savjetujemo vam da uživate u šetnji i mirisu mora u zraku ako imate dovoljno vremena. A ovdje ga, čini se, ima na pretek…