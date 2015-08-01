Mislili ste da ne možete uživati u slatkim zalogajima i svejedno biti fit? Razmislite malo bolje. Proteinski prahovi postali su sastavni dio naših života, a najčešće se stavljaju u napitke. No uz malo volje i truda od njih je moguće napraviti i omiljenu ljetnu slasticu.
Sastojci za sladoled od breskve:
- 200 g grčkog jogurta (od 2 posto masnoće)
- 110 g whey proteinskog praha s okusom vanilije
- 2 čajne žličice šećera (ili bez, prema želji)
- 2 svježe breskve bez koštice
Priprema:
- Breskve očistite, operite i u blenderu pretvorite u pire. Dodajte šećer, proteinski prah i jogurt pa kratko izmiješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
- Prebacite smjesu u plastičnu posudu, pa stavite u zamrzivač na oko 40 minuta. Promiješajte sadržaj vilicom kako se ista ne bi pretvorila u led, pa ponovo vratite u ledenicu. Ponavljajte postupak dok ne dobijete kremasti sladoled.
- Dobivenu količinu podijelite na tri jednaka dijela. Svaka porcija sadrži oko 200 kalorija, te ima 25 grama proteina, 15 posto ugljikohidrata i 5 grama masnoća.