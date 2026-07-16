Galerija 7 7 7 7 Ispod mirnih ulica Svetog Martina na Muri kriju se tragovi naselja kojim su prije gotovo dvije tisuće godina prolazili rimski vojnici, trgovci i putnici. Ove subote antička prošlost ponovno izlazi na površinu uz Halicanum fest, festival koji spaja arheologiju, povijest, gastronomiju i atraktivne prizore iz vremena Rimskog Carstva.

Sveti Martin na Muri danas povezujemo sa zelenim brežuljcima, vinogradima, termalnom vodom i izletima uz Muru. No mnogo prije današnjih toplica, vinskih cesta i mlinova, na prostoru ovog međimurskog mjesta nalazilo se važno antičko naselje poznato kao Halicanum, odnosno Alicanum.

Njegovi ostaci još uvijek se kriju ispod današnjeg naselja, a arheološka istraživanja potvrđuju da nije riječ o maloj usputnoj postaji, nego o razvijenoj rimskoj sredini s ulicama, gradskim četvrtima i prostorom koji je vjerojatno imao ulogu središnjeg foruma. Prema dosadašnjim spoznajama, Halicanum se nalazio uz važnu rimsku prometnicu koja je povezivala Poetovio, današnji Ptuj, s Carnuntumom na području današnje Austrije.

Grad čije se ulice još uvijek mogu pratiti

Istraživanja na području Svetog Martina na Muri provode se u različitim fazama još od 1970-ih godina, dok su noviji arheološki radovi intenzivirani od 2015. godine. Pronađeni tragovi upućuju na pravilno planirano rimsko naselje s ortogonalnim rasporedom ulica, odnosno ulicama koje su se presijecale pod pravim kutom.

Takav urbanistički raspored bio je karakterističan za rimske gradove. Glavne prometnice poznate kao cardo i decumanus činile su osnovu oko koje su se razvijale stambene, obrtničke i javne četvrti. Procjenjuje se da je naselje zauzimalo prostor od oko tri četvorna kilometra, što pokazuje da je Halicanum imao znatno veću važnost nego što bi se moglo zaključiti promatrajući današnje mirno međimursko mjesto.

Među najzanimljivijim tragovima prošlosti nalaze se ostaci građevinskog materijala, opeke, krovnih crjepova, žbuke i zidova, ali i keramičke posude, uljanice te nalazi povezani s lokalnom proizvodnjom keramike. Na području arheološke zone pronađeni su i tragovi koji prethode Rimljanima, uključujući prapovijesnu keramiku, dok je u blizini današnje crkve evidentirano i srednjovjekovno groblje iz približno 11. stoljeća.

Posebno je važan nalaz kamenog sarkofaga s natpisom u kojem se spominju Julia Secundina i municipij Alicanum. Upravo se taj nalaz navodi kao jedan od dokaza koji povezuju antički Halicanum s prostorom današnjeg Svetog Martina na Muri.

Rimske legije ponovno stižu u Sveti Martin

Dio te fascinantne prošlosti oživjet će u subotu, 18. srpnja, kada se kod Mlinarske kuće u Žabniku održava Halicanum fest – festival rimske kulture.

Program počinje u 18 sati okupljanjem Rimljana i mimohodom od SRD-a Čikov prema Mlinu na Muri. Nakon svečanog otvorenja i plesa vestalki slijedi postrojavanje rimskih legija te predstavljanje svakodnevnog života u rimskom kampu.

Posjetitelji će moći vidjeti kako su izgledali rimski vojni pohodi, upoznati stare zanate, promatrati izradu oružja i lukova te se okušati u streličarstvu. Organizirane su radionice za djecu i odrasle, kao i besplatna škola jahanja.

Festival neće prikazivati samo vojnu stranu Rimskog Carstva. Rimljani su bili poznati i po svojoj kulturi uživanja, gozbi, vinu, umjetnosti i javnim svečanostima. Zbog toga će se u rimskom kampu kuhati i predstavljati rimski kotlić, uz degustaciju vina s Međimurske vinske ceste te proizvode lokalnih obiteljskih gospodarstava.

Večernji dio programa donosi dolazak rimskog cara, ceremonijalno postrojavanje legija, gladijatorske borbe, ples vestalki i prinošenje darova Jupiteru. Jedan od najiščekivanijih trenutaka bit će gladijatorski fireshow, dok će program zaključiti Rimski tamburaški sastav Zrin.

Mjesto termalne vode, mlinova i slojeva povijesti

Halicanum nije jedini razlog za istraživanje Svetog Martina na Muri. Ovo je mjesto čiji su razvoj stoljećima oblikovali voda, plodno tlo i položaj uz rijeku Muru.

Početkom 20. stoljeća na Muri su radila čak 92 mlina, a brašno proizvedeno na ovom području prodavalo se i razmjenjivalo diljem srednje Europe. Mlinarska tradicija danas se čuva upravo u Žabniku, gdje se nalazi obnovljeni plutajući mlin i Mlinarska kuća, u čijoj se blizini održava Halicanum fest.

Još jedna prekretnica dogodila se 1911. godine. Tijekom bušenja kojim se tragalo za naftom pronađena je termalna voda. Prvi bazen uz izvor u Vučkovcu izgrađen je 1936. godine, čime je započeo razvoj topličkog turizma po kojem je Sveti Martin danas nadaleko poznat.

U samo jednom danu posjetitelji tako mogu prijeći neobičan povijesni put: od rimskih ulica skrivenih ispod zemlje, preko tradicionalnog mlina na Muri, do termalne vode koja je oblikovala suvremeni identitet destinacije.

Dok se budu postrojavale legije i palile vatre rimskog kampa, posjetitelji neće promatrati izmišljenu kulisu, nego živu interpretaciju arheološke baštine skrivene pod njihovim nogama.

Halicanum fest održava se u subotu, 18. srpnja 2026., od 18 do 22 sata kod Mlinarske kuće u Žabniku. Ulaz je za sve posjetitelje besplatan.

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