Tirkizno more, borove šume, pješčane plaže i večernje šetnje starim gradom čine Rab jednom od najprivlačnijih ljetnih destinacija na Jadranu. Bilo da tražite obiteljski odmor, nekoliko dana udvoje ili tjedan dana potpunog opuštanja, među aktualnim ponudama na Crnom Jaju izdvojili smo tri zanimljive opcije.

Tjedan dana u Valamar Carolina Hotel & Villas

Valamar Carolina Hotel & Villas smješten je na zelenom poluotoku Suha Punta, oko pet kilometara od grada Raba. Okružen je borovima, uvalama i uređenim plažama, pa je dobar izbor za goste koji žele mirniji odmor uz more. Ponuda uključuje sedam noćenja za dvije odrasle osobe i dijete do 14 godina u sobi na morskoj strani, uz buffet doručak i večeru, korištenje bazena i fitnessa, besplatan parking, Wi-Fi i uključenu boravišnu pristojbu. Posebno se ističu vanjski bazeni okruženi zelenilom, među kojima je i infinity bazen s pogledom na Kvarnerski zaljev. Cijena ponude iznosi 2275 eura, a detalje ponude možete istražiti ovdje.

Romantični bijeg u povijesni hotel

Za kraći odmor za dvoje, zanimljiva je ponuda Imperial Heritage Hotela, smještenog u zelenom parku, u blizini plaže i staroga grada Raba. Hotel je izgrađen 1927. godine, a danas spaja povijesni karakter i suvremenu udobnost. Ponuda uključuje dvije noći za dvije odrasle osobe u sobi na morskoj strani, uz buffet doručak i večeru, korištenje unutarnjeg i vanjskog bazena, fitnessa, parkinga i Wi-Fi-ja. Hotel je dobar izbor za goste koji žele dio dana provesti uz bazen ili na plaži, a večer u šetnji povijesnom jezgrom. Cijena iznosi 540 eura, a detalji ponude su dostupni ovdje.

Obiteljsko ljetovanje uz Rajsku plažu

San Marino Resort u Loparu posebno je zanimljiv obiteljima s djecom jer se nalazi svega 200 metara od poznate Rajske plaže. Zahvaljujući pijesku, plitkom i toplom moru, ova je plaža idealna za igru, kupanje i bezbrižne ljetne dane. Gostima je na raspolaganju smještaj u Junior Suite u hotelu Lopar za do pet osoba. Ponuda uključuje sedam noćenja, buffet doručak i večeru, besplatan parking i boravišnu pristojbu. Istaknuta cijena za Junior Suite iznosi 2387 eura, a detalji ponude dostupni su ovdje.

Prošećite povijesnom jezgrom grada Raba i njegovim prepoznatljivim zvonicima, posjetite park Komrčar, istražite skrivene uvale Suhe Punte ili se uputite prema Loparu i njegovim pješčanim plažama. Ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u biciklističkim i pješačkim stazama, vožnji kajakom, izletima brodom i ronjenju, dok će gurmani odmor rado zaokružiti lokalnim ribljim specijalitetima i poznatom rapskom tortom. Bez obzira na to dolazite li udvoje ili s cijelom obitelji, Rab nudi dovoljno sadržaja da svaki dan izgleda drugačije.

Prije kupnje kupona potrebno je provjeriti raspoloživost smještaja i odmah nakon kupnje potvrditi rezervaciju. Za više informacija posjetite CrnoJaje.hr.

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