Galerija 8 8 8 8 Do 26. srpnja svakoga dana stiže novi razlog za šetnju prema Gornjem gradu – od predstava u povijesnim atrijima i poezije među zelenilom, do kreativnih radionica, izložbi, pub kvizova, društvenih igara i plesnih večeri pod otvorenim nebom.

U Parku Grič posjetitelje svakodnevno, uz najljepši zalazak sunca nad Zagrebom oko 19 sati, očekuju i kreativne radionice, koncerti i DJ nastupi. Posebno mjesto u programu zauzima „Poezija u parku“ 16. srpnja. Uz nastupe pjesnika različitih generacija i jazz glazbenu pratnju, posebna gošća programa bit će višestruko nagrađivana pjesnikinja Dorta Jagić.

U Parku Grič se tijekom dana održavaju i Wine & Paint radionice Lav Art Studija te radionice oslikavanja keramičkih šalica Keramike Korana, a ljupke staze i mirisne gredice ovog parka dodatno ukrašavaju maštovite ilustracije Hane Tintor.

Atrij Galerije Klovićevi dvori središnja je festivalska pozornica za kazališne, stand-up i posebne glazbeno-scenske programe. U utorak, 20. srpnja glumac Jan Kovačić izvodi autorsku glazbenu monodramu koja oživljava Krležine „Balade Petrice Kerempuha“. Petak, 24. srpnja, rezerviran je za stand-up večer „LAJNAP na finjaka“, dok će festival u nedjelju 26. srpnja zaključiti Maja Posavec intimnim koncertnim programom „Večer uz Leonarda Cohena“.

Poseban dio ČVENKA čine dva atrija Gimnazije Tituša Brezovačkog. Školsko igralište pretvoreno je u veseli dnevni boravak na otvorenom, namijenjen svima koji žele zastati te uživati u bezalkoholnim koktelima, sadržajima za djecu, akustičnoj glazbi, DJ nastupima i opuštenoj atmosferi. U sklopu gimnazijske zgrade, otvoren je i unutarnji atrij, monumentalan, ali i intiman prostor koji je građanima inače rijetko dostupan. Do kraja festivala u njemu se od srijede može razgledati izložba Muzeja suvremene umjetnosti uz walk-in kreativne radionice kao što je ona izrade cvjetnih kupola Studija Blumen u utorak, 14. srpnja.

Iza glasovite željezne ograde i pred pročeljem najraskošnije gornjogradske palače, vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10 postaje rascvjetala oaza uz osvježavajuće koktele, akustičnu glazbu i DJ večeri. Posebna poslastica na ovoj lokaciji od srijede 15. srpnja do kraja festivala bit će performans pisca, intermedijskog umjetnika i dizajnera Stanislava Habjana pod nazivom “On piše slike i crta slova, sanja dok hoda po rubu krova” - neposredni odaziv festivalski moto Susretni grad, ljude i umjetnost.

Za igru i malo prijateljskog natjecanja treba se odšetati tek nekoliko koraka dalje, do atrija Učeničkog doma Marije Jambrišak u Opatičkoj 14 i ući u živopisnu zonu za druženje svih generacija uz večeri društvenih igara i pub kvizove.

ČVENK za svoje posjetitelje prvi put otvara i dosad najtajnovitiji kutak Griča, onaj kod Popova tornja i u Arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba na samom vrhu Opatičke ulice - bajkovito mjesto na kojem se pod vedrim nebom susreću kreativne radionice, glazba, razgovori i čarolija ljetnih noći.

Vrazovo šetalište tijekom dana poziva na predah, a navečer se, sa svojim pomalo francuskim šarmom i bezvremenskom elegancijom s pogledom preko krovova Donjega grada, pretvara u idealno mjesto za garden partyje, koncerte te sunset, retro i disco DJ programe.

Skrivena među gornjogradskim ulicama, Palača Jelačić u Demetrovoj 7 donosi urbani duh u stari Zagreb i savršena je kulisa za spoj glazbe i gastronomije gdje posjetitelje očekuju street food zalogaji, kokteli i ples uz svakodnevne DJ setove.

ČVENK traje do 26. srpnja, svakoga dana od 18 sati do ponoći. Ulaz na festival i većinu programa je besplatan, dok se ulaznice plaćaju samo za sadržaje i radionice posebno označene u programu. Detaljan dnevni raspored i sve informacije dostupni su na Instagramu, Facebooku i službenoj stranici festivala.

Susretni grad. Dođi na ČVENK.