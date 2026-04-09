Galerija 17 17 17 17 Baška na otoku Krku od 15. do 17. svibnja ponovno je domaćin Crne ovce, festivala koji ove godine slavi 20 godina postojanja i koji je kroz dva desetljeća izrastao u jedno od najprepoznatljivijih događanja na Kvarneru. Svoj status izgradio je na kreativnom konceptu koji spaja ponudu mlade bašćanske janjetine, s bogatim i kvalitetnim umjetničkim programom za sve uzraste, besplatnim za sve posjetitelje. Program se odvija na puno različitih lokacija i pozornica, kroz cijelu Bašku – od školske dvorane i rive do uskih ulica i trgova, gdje se sadržaji izmjenjuju kroz dan i večer, a posjetitelji po cijeli dan otkrivaju nešto po svom ukusu.

U toj prepoznatljivoj kombinaciji sadržaja i atmosfere, glazbeni program ima posebno mjesto i svake godine okuplja velik broj posjetitelja na Paladi. Ove godine glazbeni petak otvoriti će BluVinil, bend koji u svom zvuku spaja retro estetiku s modernim indie-pop izrazom i koji je u kratkom vremenu izrastao u jedno od traženijih imena nove generacije, dok će večer nastaviti Mayales, jedan od najvažnijih domaćih alternativnih bendova, čije pjesme i koncerti već više od 30 godina čuvaju posebno mjesto u srcima brojne publike.

Subota ide još čvršće i glasnije. She Loves Pablo dolaze iz Zagreba i poznati su po izrazito energičnim live nastupima, uz snažne stoner i grunge utjecaje. Večer rasplamsava Let 3, čiji su energični nastupi na Ovci kroz godine redovito okupljali veliku publiku i ostali među najupečatljivijim koncertnim trenucima ovog festivala. Upravo ta dinamika i atmosfera razlog su zbog kojeg se publika, ali i izvođači, na Crnu ovcu vraćaju iz godine u godinu.

Jazz program Crne ovce iz godine u godinu raste i sve jasnije oblikuje svoj prostor unutar festivala, a ovogodišnji lineup donosi i jedan poseban povratak. U Bašku se vraćaju Tamara Obrovac i Transhistria Ensemble, koji su nastupili kao jedini izvođači na prvom izdanju festivala prije 20 godina. Biti će to, nakon natupa u Lisinskom, svojevrsna premijera nedavno objavljenog albuma Misečina bila kojeg publika nestrpljivo čeka čuti uživo.

U jazz programu festivala, nastupit će i cijenjeni Šimun Matišić kvintet te The Mystic Rose Ensemble, koji će u petak i subotu zabavljati publiku izvedbom jazz standarda do kasno u noć. Jazz ove godine dobiva i novu lokaciju – plato ispred crkve Presvetog Trojstva, na kojem će se izmjenjivati koncerti za ljubitelje jazza u nešto intimnijoj atmosferi.

Međutim, glavna zvijezda Crne ovce ne pjeva, ni ne svira, već bleji - to je mlada bašćanska janjetina. U Baški će se na ulicama i u restoranima i ove godine nuditi domaća janjetina, pripremljena na bezbroj načina. Na jelovnicima će se naći gotovo sve što od janjetine možete zamisliti – od nezaobilazne janjetine s ražnja, janjećeg žgvaceta i kobasica, do modernih interpretacija poput janjećih burgera i wrapova.

Srce gastronomske priče bit će posebno brendirani Crna ovca food corner - ugodan prostor stvoren za druženje i uživanje u kojem će se tijekom cijelog dana izmjenjivati mirisi, okusi i glazba. Uz bogatu ponudu janjetine, atmosferu će oblikovati DJ program za koji će se pobrinuti polaznici Crna ovca DJ masterclassa by Matija Lovrec, stvarajući mjesto stalne energije i druženja od jutra do večeri.

U godini u kojoj festival slavi svoju 20. obljetnicu, gastro priča podignuta je na najvišu razinu. Kroz posebno osmišljen program prezentirat će se puni potencijal stoljetne hraniteljice otočana - ovce, ali i kako izgleda kada se ova namirnica interpretira na visokoj gastronomskoj razini. Chef Zdravko Tomšić na festivalu će voditi masterclass namijenjen profesionalnim kuharima.

Uz glazbeni i gastro program, Crna ovca i ove godine donosi niz sportskih i kulturnih sadržaja – od jedriličarske Bašćanske regate – Memorijal Jure Vukasović i planinarskih tura do predstava za velike i male, dok posebno mjesto i ove godine ima predavanje najdugovječnijeg prijatelja festivala, Korada Korlevića, koji redovito publikom napuni školsku dvoranu.

U suradnji s udrugom Sinjali ponovno se organiziraju radionice gradnje suhozida i obnova mrgara, suhozidnih struktura koje su nekad služile za razvrstavanje ovaca i danas predstavljaju važan dio otočne baštine. Program uključuje i sadržaje za najmlađe, koji mogu sudjelovati u radionicama pisanja glagoljice, filcanja vune, kao i u predstavama prilagođenima dječjem uzrastu. „Crna ovca je za Bašku jedan od ključnih trenutaka u godini. Uoči glavnog dijela turističke sezone, ona puni mjesto i daje prostor našim ugostiteljima i proizvođačima da pokažu što i kako rade. Upravo u tome vidimo njezinu vrijednost, u onome što konkretno donosi ljudima koji ovdje žive i rade. Dvadeset godina kontinuiteta pokazuje da se iz lokalne ideje i baštine može razviti moderan turistički proizvod koji i dalje ostaje svjež, zanimljiv i aktualan, što nije jednostavno postići.“, rekao je načelnik Baške, Toni Juranić.

Crna ovca nositelj je oznake „Hrvatski otočni proizvod“, čime je dodatno potvrđena njezina vrijednost kao autentičnog otočnog događanja koje se oslanja na lokalne namirnice, znanje i ljude. U godini u kojoj Kvarner nosi titulu europske regije gastronomije, Crna ovca prirodno ulazi u taj kontekst kao festival koji godinama dokazuje kako lokalna namirnica može biti temelj ozbiljne i prepoznatljive gastronomske priče.

„Crna ovca je kroz dvadeset godina postavila standard koji nije lako održati jer svake godine ponudimo nešto novo, a ostanemo prepoznatljivi. Istovremeno se bavi upravo našim najmoćnijim turističkim adutima, gastronomijom, kulturom, prirodom i našim lokalnim ljudima. Upravo zato danas govorimo o modernom festivalu koji ima svoju težinu i na razini regije pa i šire.“, izjavila je Ivana Topić, direktorica Turističke zajednice općine Baška. Sve to zajedno čini tri dana u kojima Baška živi punim intenzitetom i u koje se, jednom kad ih doživiš, uvijek vraćaš. Ovo je tek dio programa, a ostatak je dostupan i ažuran na www.crnaovca.hr.

Atraktivan trodnevni program festivala i ove će godine realizirati kreativni tim Studija Conex, koji festival organizira od njegovih početaka 2006. godine. Financijsku i svaku drugu podršku pružaju im sponzori domaćini Općina Baška, Turistička zajednica općine Baška i zlatni sponzor festivala, Valamar Riviera, bez kojih ovaj festival ne bi postojao.

Najnovije vijesti pratite na Facebooku i Instagramu.

