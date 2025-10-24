Galerija 0 0 0 0 Studeni u Opatiji rezerviran je za čistu čokoladnu sreću. Grad se i ove godine pretvara u prijestolnicu slatkih užitaka, gdje i najdiscipliniraniji gurmani popuštaju pred iskušenjem. Od 7. do 9. studenog, najveći i najdugovječniji Festival čokolade u Hrvatskoj donosi bogat program i poziva sve ljubitelje slatkih okusa da dožive Opatiju u njezinu najslađem izdanju.

Jedna od najomiljenijih opatijskih manifestacija ponovno donosi atmosferu koja budi sva osjetila – gradom se šire bogate arome, raskošni okusi i slatki mirisi koje prati niz događanja: sajam, edukacije, radionice, masterclassove, prezentacije, degustacije, glazbene nastupe, wellness i spa tretmane, izložbe te vrhunske gastro poslastice i čokoladne skulpture. Cijela Opatija diše u ritmu čokolade – od hotela i kavana, preko slastičarnica i obrtnika, do škola i muzeja – pretvarajući se u oazu čokoladnih doživljaja.

U centru Gervais posjetitelje dočekuje sajam “Čokoladna čarolija” s 35 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. Poseban dio programa čokoladna je atrakcija „Opatija – The Chocolate Town“, u kojoj se čokoladna skulptura Djevojke s galebom i bečka torta nadahnuta Lungomarem pretvaraju u slatki hommage opatijskoj kulturno-povijesnoj baštini.

Svoje će umijeće pokazati i učenici Ugostiteljske škole Opatija, a festivalski će sadržaj dodatno obogatiti i atraktivne radionice spajanja vina i čokolade, choco igraonica za djecu i brojni glazbeni nastupi koji će uveličati trodnevno slavlje u čast čokolade.

Na platou ispred Gervaisa smjestit će se Chocolate bar hotela Keight s raskošnim izborom čokoladnih koktela i napitaka, dok će Valle Losca ponuditi zanatske sladolede s neodoljivim čokoladnim notama. U prostoru UP Juraj Šporer svoja će vrata otvoriti Tvornica čokolade Vilma, u kojoj će posjetitelji moći otkriti tajne proizvodnje pralina, degustirati i kupiti Vilmine zamamne slastice te doznati sve o razvoju ovog poznatog hrvatskog proizvođača slastica.

U Kulturnom domu Zora održat će se „trodnevni maraton“ čokoladnih radionica i masterclassova pod nazivom Čoko laboratorij by Martini Cioccolato, a u prostoru Gradske knjižnice Viktor Car Emin program nadahnut klasikom „Charlie i tvornica čokolade“ – uz zabavni kviz i likovne radionice. Poseban doživljaj i ovoga će puta ponuditi poznata opatijska čokolaterija Milenij choco svijet u hotelu Continental, u kojoj će svoje mjesto pronaći atraktivne čokoladne radionice namijenjene velikim i malim ljubiteljima čokolade.

Novost festivala su radionice i izložba “Chocolate Experience Opatija”, autorski projekt Marine Prijatelj iz Croatian Choco Concept i Lungomare Chocolates, koja potpisuje i slatki suvenir festivala – čokoladnu lizalicu Lungomare.

Čokolada je pronašla svoj put i do muzeja – Hrvatski muzej turizma 6. studenoga otvara izložbu „Od zrna do čokolade: putovanje kroz vrijeme“, putujuću izložbu Muzeja čokolade Zagreb, uz tri interaktivne radionice u studenom koje će dodatno zasladiti program.

Zahvaljujući Festivalu čokolade, studeni u Opatiji postaje mjesec čokolade i savršen uvod u adventska događanja. Tijekom cijelog mjeseca opatijski hoteli, kavane i restorani nudit će posebne čokoladne menije, wellness tretmane i tematske radionice, i pretvoriti posjet Opatiji u slatki doživljaj za sva osjetila.

Ako postoji savršen razlog za posjet Opatiji u studenom, to je Festival čokolade. Prepustite se bogatim aromama, raskošnim okusima i jedinstvenoj atmosferi grada koji svake jeseni postaje sinonim za slatku inspiraciju.

Sve novosti i program Festivala čokolade pratite na www.visitopatija.com te na društvenim mrežama Turističke zajednice grada Opatija.