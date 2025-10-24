Galerija 4 4 4 4 Ovogodišnje izdanje Split Calling festivala, koje se održava od 23. do 25. listopada, u organizaciji Cirkus Kolektiva, već je oživjelo splitske trgove, ulice i parkove svojim međunarodnim programom suvremenog cirkusa.

“Zanimljivo nam je gledati kako na sam festival reagiraju lokalci. U početku su zbunjeni, a onda žele još ovakvog sadržaja. Želja nam je ovim festivalom vratiti umjetnost i život u javne prostore Splita kako bismo ih ponovno učinili mjestima zajedništva, dijaloga i kreativnosti”, izjavila je Ivana Vukušić, jedna od organizatorica Split Calling festivala.

Za uvertiru u festival zaslužan je francuski kolektiv Odiseja (Odyssea) koji čine Laurent Boijeot, Valia Kardi, Clément Martin i Jean Chauvelot. Kroz pokretnu urbanu intervenciju “Odiseja” nastanili su javne prostore Splita svojim izrađenim namještajem na 72 sata kako bi se povezali s lokalnim stanovništvom.

Jučer je publiku u Vestibulu očarao nizozemski umjetnik Luuk Brantjes s poetičnom izvedbom “Lone”, koja istražuje tanku granicu između samoće i usamljenosti. Publika će ovu predstavu moći pogledati još dva puta tijekom festivala. Nakon toga uslijedila je domaća izvedba “Gradske Vrane” tandema T.O.A., koji je svojim energičnim nastupom potpuno očarao publiku ispred Srebrnih vrata.

Sljedeća dva dana donose bogat međunarodni program suvremenog cirkusa, fizičkog teatra, performansa, filma i glazbe.

Organizatori ističu da festival nije zamišljen kao još jedan turistički događaj, već kao poziv građanima da se uključe u program i sami uvjere da umjetnost može vratiti osjećaj pripadnosti i zajedništva.

Detalje o programu, rasporedu i lokacijama izvedbi potražite na službenoj web stranici te na društvenim mrežama – Facebooku i Instagramu.

