Galerija 0 0 0 0 Ako volite otoke, more i bicikliranje, onda je Epic Rides Cres događaj koji ne smijete propustiti. Riječ je o dijelu serijala Epic Rides, organiziranih biciklističkih tura koje vode sudionike kroz najatraktivnije i najdoživljajnije lokacije u Hrvatskoj.

Za razliku od utrka, ovdje nije cilj tko će prvi stići do cilja. Ovdje je cilj – uživati. Epic Rides događaji nisu natjecanja, iako ćete na biciklu imati startni broj i iako je start za sve u isto vrijeme. Taj broj je tu zbog sigurnosti, a zajednički start zbog osjećaja zajedništva. No bit cijelog događanja leži u ležernoj, organiziranoj vožnji, pažljivo isplaniranoj ruti i potpunoj podršci organizatora.

Svi sudionici dobit će i GPS datoteku rute koju mogu učitati u svoje pametne telefone. Na svakom Epic Rides događaju, pa tako i na ovom na Cresu, moguće je i unajmiti električni bicikl. Na stazi će cijelo vrijeme biti vozila podrške spremna priskočiti u pomoć bilo zbog tehničkih problema ili umora. Oko polovice rute nalazi se feed zona u kojoj vas čekaju voda, voće i energetski zalogaji za nastavak puta.

Start i cilj vožnje nalazit će se u gradu Cresu, točnije na adresi Lungo mare Svetog Mikule 7. Okupljanje i registracija sudionika predviđena je od 9 do 10 sati, a zajednički start bit će u 10 i30. Po završetku vožnje, od 12:30 do 17:00, slijedi zasluženi odmor uz muziku, druženje, pivo, snack i još malo dobre vibre za kraj dana.

Svi sudionici dobit će startni paket koji uključuje identifikacijsku tablicu s brojem i imenom, bidon za vodu, snack obrok nakon vožnje, besplatnu kavu prije starta i piće po izboru nakon dolaska na cilj – bilo to pivo, sok, voda ili nešto drugo.

Ruta za sva osjetila

Staza Epic Ridesa pažljivo je istražena, iscrtana i označena. Organizatori su svaki put i stazu osobno prošli prije nego što su odabrali konačnu trasu, kako bi bili sigurni da vozačima nude najbolje od terena, ali i krajolika. Na Cresu to znači vožnju kroz šume, pašnjake, sela i zaseoke, starim rimskim cestama, uskim otočkim putevima i makadamima omeđenim suhozidima. Već od prvih kilometara vožnja vas vodi tik uz more, gdje biste se najradije odmah zaustavili i skočili u plavetnilo. Potom slijedi nešto strmiji uspon koji vas nagrađuje pogledom na otvorenu pučinu s jedne, a na grad Cres s druge strane. Taj trenutak većini će biti dovoljan razlog da zastanu, udahnu i ovjekovječe ga fotografijom.

Zvučna kulisa ovog dana uključivat će cvrčke, blejanje ovaca i zujanje pčela, pomiješano sa šumom vjetra i onom posebnom otočkom tišinom koja se ne može doživjeti nigdje drugdje. Upravo zato Epic Rides Cres, iako jedan od kraćih u serijalu, nosi epitet jednog od najdoživljajnijih. Svojom dužinom od 43,1 kilometar i usponom od 760 metara, ruta je zahtjevna taman toliko da osjetite izazov, ali nije tehnički teška. Za one koji žele nešto lakšu varijantu, postoji i skraćena ruta od 32,7 kilometara s 550 metara visinske razlike.

Sve staze osmišljene su tako da ne prelaze 50 kilometara dužine ni tisuću metara uspona, a pritom ne sadrže tehnički zahtjevne dijelove. Ako se zbog terena ipak ne može izbjeći poneki zahtjevniji segment, on će biti kratak, jasno označen i moguće ga je prehodati bez problema. Takav koncept omogućuje da vožnju završe i rekreativci, ali i oni koji nisu dugo sjeli na bicikl. Ovisno o tempu, cijelu rutu moguće je završiti unutar četiri sata. Za sudjelovanje su dovoljni obični brdski bicikli, gravel bicikli, ali i električni bicikli - idealni za one koji žele uživati bez prevelikog napora.

Budite dobri gosti

Postoje i dvije važne napomene specifične za otok Cres. Prva se tiče tzv. lesa, drvenih vrata koja služe kako bi se spriječilo da ovce lutaju tamo gdje ne bi smjele. Na području gdje se vozi Epic Rides nalazi ih se mnogo. Svaki put kada naiđete na takva vrata, potrebno ih je otvoriti, proći kroz njih i zatim ih obavezno ponovno zatvoriti. Na otoku smo samo jedan dan, kao gosti, i cilj je ostaviti što manje tragova za sobom.

Druga napomena odnosi se na vegetaciju. Na Cresu rastu mnoge bodljikave biljke čiji sitni trnovi lako mogu probušiti biciklističke gume. Najčešće se nalaze na sredini makadamskih puteva, pa se savjetuje izbjegavanje vožnje po toj sredini. Svakako je preporučljivo ponijeti sa sobom rezervne zračnice.

Sudjelovanje u Epic Rides Cres moguće je uz kupnju kotizacije. Early Bird cijena iznosi 39 eura (uz dodatak AvaiBook naknade od 2,73 eura) i vrijedi do 17. kolovoza ili do popunjenja mjesta. Redovna cijena od 42 eura vrijedi do 31. kolovoza, a Last Minute cijena iznosi 45 eura te je dostupna do 4. rujna u 20 sati.

