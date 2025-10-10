Galerija 9 9 9 9 Srijeda navečer u restoranu Bar&Ton Rougemarin u Muzeju suvremene umjetnosti više nikad neće biti ista! Uz zvuke popularne klasične glazbe, muzejsko okruženje, prigušena svjetla i zamamne mirise iz kuhinje, započela je Posljednja večera. Novi koncept u kojem će srijedom uživati posjetitelji, a koji najavljuje izrazito uzbudljivu jesen i zimu u ovom restoranu.

Da je poseban po lokaciji, uređenju i konceptu, dalo se naslutiti proteklog proljeća kad je chef i vlasnik Marin Medak najavio ono u čemu su u srijedu prvi put uživali posjetitelji Bar&Tona. U srijedu, 8. listopada, održana je prva Posljednja večera, kao najavni event koji nas uvodi u jesensku i zimsku sezonu gostujućih chefova i njihovih signature jela. Niz je započeo Dino Galvagno, a uslijedit će mnoga poznata imena gastro scene.

Gosti su se smjestili odmah iza 20 sati i nakon aperitiva, započela je Posljednja večera, s potpisom poznatog nam chefa Dina Galvagna, zamišljena kao ritual za istinske hedoniste.

Posljednja večera - 11 (Foto: Bojan Haron Markičević)

Zašto Posljednja večera? Zato što je neponovljiva.

"Kad me Marin nazvao i pitao da kreiram menu s meni najdražim jelima koje bih ja htio pojesti za posljednju večeru, prvo sam pomislio pa neka bude bilo što samo da ja to ne moram skuhati. No, šalu na stranu, kad sam počeo razmišljati shvatio sam da su to sve obična jela. Večeras sam to servirao malo drugačije, ovo je bio presjek jela koje sam u životu napravio, a koja su me obilježila i koja su utjecala na ljude oko mene i njihov doživljaj mene. Salata je primjerice podsjetnik na moj dio života u Njemačkoj. Carbonara me podsjeće na Italiju…. Tako je i sa ostalim jelima…“ otkrio nam je nakon večere chef Dino Galvagno.

Večera je započela rustikalnom salatom sa svježim matovilcem s krumpirom, čvarcima i divljom jabukom. Uslijedila je Carbonara di mare, morska reinterpretacija talijanskog klasika — kremasta, slana i zanesena mirisima Mediterana. Treći slijed, tripice s kremom od graha i ukiseljenim povrćem, podsjetila je na ovu uspješnicu koju se Galvagno „usudio“ ponuditi prije dosta godina, a bila je pravi hit. Da se starinska jela mogu pretvoriti u moderno iskustvo, pokazala su pileća jetrica s lukom i heljdom, a uslijedio je i odrezak junećeg srca s polentom i kečapom od šljiva! Desert je, kako kaže chef, bakin - kolač od rogača s crnim grožđem i kremom od kozjeg sira.

Posljednja večera - 12 (Foto: Bojan Haron Markičević)

Svaka srijeda, tijekom jeseni i kasnije tijekom zime, ponudit će novu Posljednju večeru, menu osmišljen samo za taj dan, bez reprize. Svaki put s potpisom novog chefa, a gostovat će Mario Mihelj, Mate Janković, Marko Palfi, David Skoko, Damir Tomljenović, Dragan Dragojlović Gaga & Tomislav Škunca Škuf te domaćin Marin Medak.



Chefovi će se poigrati sezonom, teksturama i emocijama, stvarajući priču koja se odvija između zalogaja i gutljaja. Svako jelo bit će jedno poglavlje i jedna priča, a svaka večera novi doživljaj. Uz pratnju glazbenice na violini koja je izvela neka od najpopularnijih djela klasične glazbe, večera u Bar&Tonu postala je dijelom suvremene gastro umjetnosti u kojoj mogu uživati svi. I baš kao sa svakim umjetničkim djelom, nema ponavljanja – Posljednja večera se pamti.

Više informacija o rasporedu i rezervacijama za Posljednju večeru, zapratite Instagram profil Bar&Ton Rougemarin.

Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara +6