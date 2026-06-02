Galerija 1 1 1 1 Venecija je jedan od onih gradova u kojem se vrlo lako izgubiti. Dovoljno je nekoliko minuta lutanja izvan glavnih turističkih ruta i već se nalazite među uskim prolazima, malenim trgovima, mostovima i kanalima koji izgledaju kao da se nisu promijenili stoljećima.

Dok šetate gradom, gotovo na svakom koraku nailazite na natpise s imenima mostova i kanala. No iza tih naziva često se kriju priče koje su puno zanimljivije od samih građevina. Mnogi mostovi nisu dobili imena prema plemićima ili političarima, već prema lokalnim obiteljima, zanatima, trgovcima, legendama pa čak i tučnjavama.

Nekada nije bilo toliko mostova

Zanimljivo je da Venecija nekada nije bila grad mostova kakav poznajemo danas. Kako piše američka autorica i poznavateljica Venecije Gillian Longworth McGuire na svom blogu "Gillian Knows Best", prije austrijske okupacije krajem 18. stoljeća grad je imao znatno manje mostova, a stanovnici su se puno češće kretali brodovima nego pješice. Tijekom austrijske uprave dio gradskih kanala je zatrpan, a pojedine prometnice i mostovi prilagođeni su novim potrebama grada. Danas povijesna jezgra Venecije broji čak 435 mostova (neki izvori navode 417) koji povezuju 121 otočić.

Most šaka na kojem su se ljudi doslovno tukli

Jedan od najneobičnijih naziva u gradu nosi Ponte dei Pugni ili „Most šaka“. Ime nije slučajno. Na tom su se mostu stoljećima sukobljavale suparničke skupine stanovnika poznate kao Nicolotti i Castellani. Cilj nije bio osvojiti teritorij nego protivnika gurnuti u kanal. Most tada nije imao zaštitnu ogradu, pa su takvi obračuni često završavali kupanjem u hladnoj vodi. Na kamenu mosta i danas se mogu vidjeti oznake stopala koje pokazuju gdje su se borci nekada postavljali prije početka borbe.

Most uzdaha nije dobio romantično ime zbog zaljubljenih

Mnogi turisti misle da je poznati Ponte dei Sospiri ili Most uzdaha dobio ime zbog romantičnih šetnji i zaljubljenih pogleda prema kanalima. Istina je zapravo puno mračnija.

Most povezuje Duždevu palaču s nekadašnjim zatvorom, a prema predaji uzdasi po kojima je dobio ime pripadali su zatvorenicima koji su kroz male prozore posljednji put gledali Veneciju prije odlaska u ćeliju. Naziv je kasnije popularizirao britanski pjesnik Lord Byron.

Most koji je dobio ime po sijenu

Jedan od najfotografiranijih mostova u Veneciji je Ponte della Paglia, most s kojeg se pruža jedan od najpoznatijih pogleda na Most uzdaha. Njegovo ime mnoge iznenadi jer "paglia" na talijanskom znači sijeno. Most je ime dobio po brodovima koji su se nekada pristajali u blizini kako bi iskrcavali bale sijena namijenjene gradskim konjima i životinjama.

Rialto je nekada bio trgovačko srce grada

Najpoznatiji venecijanski most, Ponte di Rialto, također nosi ime povezano s poviješću grada. Područje Rialta stoljećima je bilo najvažnije trgovačko središte Venecije. Ovdje su se prodavali začini, svila, zlato i roba koja je pristizala iz cijelog Mediterana i Azije. Most je postao toliko važan da se njegovo ime danas praktički poistovjećuje s Venecijom.

Kanali su često nosili imena obrtnika i obitelji

Ni nazivi kanala nisu nastajali slučajno. Mnogi su dobili imena prema obiteljima koje su živjele uz njih, dok su drugi nazvani prema zanatima koji su dominirali određenim dijelom grada. U vrijeme kada nije bilo kućnih brojeva i modernih adresa, nazivi kanala služili su kao svojevrsni navigacijski sustav.

Ako biste prije nekoliko stotina godina nekoga tražili u Veneciji, često je bilo dovoljno znati uz koji kanal živi. Možda je upravo to jedan od razloga zašto Venecija nikada ne dosadi. Iza gotovo svakog mosta, prolaza ili kanala skriva se neka priča koju većina turista nikada ne čuje.

Zato sljedeći put kada se izgubite među venecijanskim kanalima, nemojte odmah posegnuti za kartom. Pogledajte ime mosta preko kojeg upravo prelazite. Vrlo je moguće da iza njega stoji priča koja će vas očarati.

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