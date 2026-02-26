Galerija 3 3 3 3 Na današnji dan, 26. veljače 1846. u Le Claireu u Iowi u SAD-u, rodio se William Frederick Cody, puno poznatiji pod “umjetničkim imenom” - Buffalo Bill.

Cody je odrastao na granici američkog zapada u razdoblju intenzivne teritorijalne ekspanzije Sjedinjenih Država. Kao mladić radio je različite poslove tipične za pogranična područja: bio je glasnik, vozač zaprege i vojni izviđač.

Prema vlastitim tvrdnjama i kasnijim biografijama, 1860. kratko je radio za kultni Pony Express, iako povjesničari ističu da su podaci o opsegu njegove uloge djelomično oslonjeni na kasnije, često uljepšane izvore.

Nadimak „Buffalo Bill“ dobio je 1867. godine kada je sklopio ugovor o opskrbi radnika na izgradnji željezničke pruge Kansas Pacific mesom bizona. Navodno je u 18 mjeseci odstrijelio više od četiri tusuće bizona, no i ti se podaci u historiografiji uzimaju s rezervom.

Tijekom 1870-ih radio je kao civilni izviđač za američku vojsku u ratovima protiv indijanskih plemena na Velikim ravnicama, a godine 1883. pokrenuo je putujući spektakl Buffalo Bill's Wild West, koji nije bio cirkus u klasičnom smislu, već scenska rekonstrukcija događaja s američkog zapada.

Predstave su uključivale prikaze napada na diližanse, vojne sukobe, jahačke i streljačke vještine te nastupe stvarnih sudionika pograničnih ratova, među kojima su bili i pripadnici indijanskih plemena, pa tako i "pravi" Bik koji Sjedi.

Predstava je gostovala diljem Sjedinjenih Država i Europe, a prikazana je i u Londonu 1887., povodom zlatnog jubileja kraljice Viktorije. Time je Cody postao jedna od prvih međunarodnih zabavljačkih zvijezda, ali i ključna figura u stvaranju popularne slike „Divljeg zapada“.

Važno je naglasiti da je upravo kroz njegov show došlo do standardizacije mnogih stereotipa o kaubojima, Indijancima i pograničnom životu, koji su kasnije preuzeti u književnosti i filmskoj industriji.

Umro je 10. siječnja 1917. u Denveru u Coloradu. Pokopan je na planini Lookout Mountain, a uspomene na njegov uzbudljiv život i dalje se mogu doživjeti i omirisati u više muzeja i posjetiteljskih centara diljem njegove živorne rute.

