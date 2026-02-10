Galerija 1 1 1 1 Na današnji dan, 11. veljače 1852. godine, započelo je jedna od najvećih priča hrvatske pomorske povijesti. Iz Antwerpea je na dalek i neizvjestan put oko svijeta isplovio Ivan Visin, čovjek koji će ući u povijest kao prvi hrvatski profesionalni pomorac koji je oplovio Zemlju.

A ovaj specifičan opis ovdje je zbog toga što nije bio i prvi Hrvat kojem je to pošlo za rukom. Naime, Tomo Skalica, avanturist iz Slavonskog Broda, oplovio je svijet još tri godine ranije – gotovo slučajno... Visinov pothvat ima težinu jer je riječ o planskom, profesionalnom i trgovačkom putovanju, izvedenom prema svim pravilima tadašnje svjetske plovidbe.

Ivan Visin rođen je 1806. godine u Boki kotorskoj, u obitelji iz Istre. Pomorsku je školu pohađao u Prčanju, a kapetanski ispit položio u Trstu. U pothvat života otisnuo se (pod zastavom Habsburške Monarhije) trideset metara dugim brikom Splendido, koji je po njegovoj narudžbi izgrađen u Rijeci, u brodogradilištu Andrije Zanona.

Turbulentna plovidba

U pratnji poručnika Friedricha Bellavite i devetorice mornara, Visin je krenuo prema zapadu. Put ih je vodio preko Atlantskog oceana do opasnog Rta Horn, zatim do čileanskog Valparaísa i dalje prema San Franciscu. Nakon toga slijedila je duga dionica preko Tihog oceana i Azije – od pacifičkih luka do jugoistočne Azije, Kine i Dalekog istoka (Honolulu - Singapur - Bangkok - Hong Kong).

Plovidba nije bila nimalo laka. Posada se suočila s razornim olujama, tajfunima koji su im kidali jedra, kao i s gusarskim napadima u azijskim vodama. Nakon višegodišnje plovidbe Indijskim oceanom, Visin je oplovio Rt dobre nade, vratio se u Atlantski ocean i naposljetku, u ljeto 1859. godine, uplovio u Trst. Time je putovanje oko svijeta, dugo više od sedam godina i više od stotinu tisuća nautičkih milja - uspješno završeno.

Godinu dana kasnije car Franjo Josip I. osobno ga je odlikovao bijelom počasnom zastavom Merito Navali za zasluge u trgovačkoj mornarici, kao i viteškim križem Reda Franje Josipa, koje se u mirnodopskim uvjetima dodijeljivalo vrlo rijetko.

Srušena sjećanja: Te je zime cijeli svijet gledao Sarajevo +7