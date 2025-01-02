Galerija 4 4 4 4

Prototip brzog vlaka naziva CR450, predstavljen u Pekingu krajem prošle godine, dosegao je brzinu od čak 450 kilometara na sat, što znači da bi svijet uskoro mogao imati novi najbrži vlak. Kada stane na tračnice za komercijalnu upotrebu, novi vlak nadmašit će trenutačni kineski model CR400, koji je debitirao 2017. i vozi brzinom od 350 kilometara na sat.

Najnoviji prototip CR450 potpisuju tvrtke CRRC Changchun Railway Vehicles i CRRC Sifang, koje hvale njegovu brzinu, ali i energetsku učinkovitost, kontrolu buke i performanse kočenja. Prototip je prošao više od 2000 testova kako bi zadovoljio rigorozne zahtjeve komercijalnog rada, navodi China Daily, ali potrebna su daljnja ispitivanja i poboljšanja kako bi se dostigli strogi standardi.

Ranije ove godine u Šangaju na kineskom međunarodnom sajmu Import Expo – CIIE središnji eksponat bio je model vlaka CR450. Instalacija je posjetiteljima omogućila da zavire u operativne značajke vlaka i njegov tehnički smjer razvoja te odgovorila na pitanja o kočenju, aerodinamici i potrošnji energije, koja su ključna za vožnju pri brzinama od 400 km/h.

CR450 - 3 (Foto: Profimedia)

U posljednjem desetljeću Kina je postala neosporni svjetski lider u razvoju željeznica, izgradivši tisuće kilometara novih pruga koje dosežu gotovo svaki kutak zemlje. Kineska željeznička mreža proteže se duljinom većom od 160 tisuća kilometara, uključujući više od 46 tisuća kilometara brzih željezničkih linija.

Brzi vlakovi ekološka su i učinkovita alternativa kineskom zračnom prometu koji povezuju velike gradove s ruralnim mjestima. Od 1980-ih stotine milijardi dolara uložene su u nove brze željeznice velikog kapaciteta diljem Europe i Azije, koje su uveli japanski Shinkansen i Train a Grand Vitesse (TGV) u Francuskoj.

