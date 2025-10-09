Galerija 2 2 2 2 Stanica Liziba u kineskom Chongqingu vjerojatno je jedina željeznička stanica na svijetu koja se nalazi usred stambene zgrade. Posebna je po tome što se nalazi između šestog i osmog kata stambene zgrade s 19 katova – i doista je nevjerojatan prizor promatrati vlakove kako prolaze kroz utrobu nebodera.

Vlak je bio u planu kada i sama zgrada, tračnice nisu naknadno provučene kroz već postojeći neboder iako se često smatra drukčije. Nevjerojatno, ali istinito - stanari gotovo i ne čuju buku zahvaljujući odličnoj izolaciji. Stanica Liziba omiljena je atrakcija u Chongqingu, a osim promatranja vlakova ili vožnje, posjetitelji dolaze u turistički centar s izložbama i suvenirima.

Smješten u planinama na jugozapadu Kine, kineski grad Chongqing jedinstven je u svijetu. Zbog posebnog geografskog položaja nije imao mjesta rasti nigdje drugdje osim u visinu, što je rezultiralo čudnovatom arhitekturom.

Tradicionalno urbanističko planiranje nije bilo moguće, pa je grad izrastao u višeslojni labirint. Za turiste, pa čak i neke lokalne stanovnike (od 32 milijuna koliko ih ondje živi) istraživanje Chongqinga i gubljenje u njegovim ulicama najveće su atrakcije. Više o gradu i njegovim posebnostima možete pročitati ovdje.

