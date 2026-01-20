Galerija 1 1 1 1 Američka startup tvrtka Galactic Resource Utilization Space planira otvoriti hotel na Mjesecu namijenjen bogatim svemirskim turistima. Hotel bi se trebao početi graditi 2029. godine, a prve gosti primiti oko 2032. godine.

Prve rezervacije u ovom neobičnom odredištu već su dostupne po cijeni od milijun američkih dolara, odnosno oko 850 tisuća eura. Ovaj iznos pokriva polog za pet noćenja, dok bi cijeli iznos putovanja do Mjeseca i natrag, hranu i druge troškove mogao iznositi oko 8,5 milijuna eura.

Elementi hotela bi trebali biti izgrađeni na Zemlji te dopremljeni na Mjesec i tamo sastavljeni. Prema dosadašnjim informacijama iz GRU Spacea struktura će biti napuhujuća i u prvoj fazi moći će primiti do četiri gosta na višednevni boravak s pogledom na Zemlju.

Smještaj u hotelu s pogledom na Zemlju (Foto: Profimedia)

Prvi materijali prikazuju sobe mekanih zidova koje bi gostima u bestežinskom stanju omogućile lagano odbijanje od površina.

Hotel bi trebao biti opremljen sustavima za recikliranje zraka i vode te proizvodnju kisika, regulaciju temperature, ali i sustavom za hitnu evakuaciju te skloništem od zračenja koje bi trebalo štiti goste tijekom solarnih oluja.

Gosti hotela trebali bi moći šetati po Mjesecu , voziti se u lunarnom vozilu, pa čak i igrati golf. Aktivnosti su to koje su dosad bile na raspolaganju samo astronautima.

Iza cijelog projekta stoji 22 godišnji vizionar Skyler Chan, nekadašnje čudo od djeteta, koji se nada kako će svojim startupom napraviti prvi ozbiljniji korak prema svemirskom turizmu, ali i prema trajnom naseljavanju ljudi izvan Zemlje.

GRU Space podržavaju investitori koji su ranije ulagali i u SpaceX Elona Muska, a tvrtka je i dio Nvidia Inception programa.

