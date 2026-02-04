Galerija 1 1 1 1 Nakon prošlogodišnjeg uspješnog izdanja u Petom kupeu, ove godine će Francuski paviljon Studentskog centra na Savskoj cesti biti veličanstvena kulisa za izlaganje 76 etiketa biranih s posebnom pažnjom kako bi se istaknule one ikonske, vrlo ekskluzivne, ali i one etikete koje imaju potencijal postati zlatni standard budućnosti. Petit Tasting donosi pregled najcjenjenijih etiketa na tržištu te omogućuje posjetiteljima kušanje uz direktan kontakt s vinarom, a poseban je i po tome što svaki vinar izlaže samo jedno, svoje najbolje vino. Kao i do sada, Petit će se održati u dva ciklusa, Part I, od 13 do 16 sati i Part II, od 17 do 20 sati, a svaki ciklus čini selekcija 38 vina.
Cijena pojedinačnog kušanja je 35 eura, a cjelodnevna ulaznica (za oba kušanja) je 60 eura. Ulaznice se mogu kupiti na web stranici Vinarta, a zbog svog ekskluzivnog karaktera broj ulaznica je ograničen.
Vinart Petit Tasting omogućava koncentrirano kušanje najboljeg od najboljih po mišljenju uvaženih stručnjaka za vino, vodećih sommeliera i vinskih novinara, a koji su se vodili kriterijima opće kvalitete, aktualnosti pojedinog vina, važnosti pojedine sorte i autentičnosti izričaja. Uvjet izlaganja je i da se po jednoj vinariji se može predstaviti samo jedno vino, pa je kod slučajeva višestrukih nominacija u jednoj vinariji odabrano vino s najviše osvojenih glasova.
Ovogodišnji tim selektora je: Ana Bitanga, Boris Ocić, Branimir Vukšić, Daniel Čečavac, Danijel Đurđa, Darko Lugarić, Davor Butković, Emil Perdec, Filip Savić, Goran Petrić, Kristina Jukić, Kruno Filipović, Lucija Matijević, Manuela Plohl, Mario Meštrović, Marko Rundek, Monika Neral, Monika Prović, Nenad Trifunović, Roko Bekavac, Sandi Paris, Saša Špiranec, Siniša Lasan i Tomislav Mikinac.
Selekcija vina za Part I, od 13 do 16 sati:
- Mihalj, Graševina 2024
- Bora, Maraština 2024
- Pecotić Baran, Pošip Pod Korita 2024
- Testament, Lasina 2021
- Deklić, Teran 2022
- Kast, Frankovka 2022
- Cmrečnjak, Pušipel Mađerka 2023
- Prović, Danica 2022
- Carić, Nedija 2022
- Vuina, Crljenak Štafileo 2018
- Baraka, Prisbus Riserva 2018
- Korta Katarina, Zinfandel 2019
- Valenta, Bianca Croce 2023
- Arman Marijan, Malvazija Narducci 2023
- Ego, Pošip 2023
- Bertoša, Berba Teran (odležano) 2021
- Krauthaker, Cabernet Franc 2023
- Coronica, Gran Teran 2016
- Štampar, Urban White 2022
- Kopjar, Pjenušac Pinot Noir Rosé 2023
- K55, Graševina Antique Premium 2023
- Tomaz , Maziello Pinot blanc 2021
- Cossetto, Vale la Pena 2020
- Rizman, Primus 2021
- Benvenuti, Santa Elisabetta 2021
- Meneghetti, Red 2020
- Krajančić, Pošip Ključ 2023
- Bire, Grk Defora 2022
- Clai, Sv. Jakov 2021
- Markus, Pepejuh 2019
- Trapan, Syrah Moia 2017
- Miloš, Stagnum 2016
- Degrassi, Petit Verdot Contarini 2015
- Fakin, Malvazija La Prima 2023
- Galić, Galileo 2022
- Brkić, Mjesečar 2022
- Jagunić, Amber Selection Traminac crveni 2023
- Iločki podrumi, Traminac izborna berba bobica 2019
Selekcija vina za Part II, od 17 do 20 sati:
- Vinarija Sladić, Maraština 2025
- Podrum Mladina, Erdoro Classy Riesling 2023
- Stručić, Rajnski rizling 2023
- Kos, Pinot crni 2022
- Bibich, La Sin 2023
- Antunović, CaB Franc Grand Selection 2020
- Veralda, Malvazija Castagnari 2023
- Rossi, Templara 2023
- Volarević, Dubrovačka malvasija Kremena 2023
- Ante Sladić, Lasina 2023
- Korak, Stari Trsi Cimbuščak Pinot Crni 2018
- Jakob, Cuvée 2015
- Dvanajščak-Kozol, Natura Sauvignon blanc Mohokos 2023
- Munđarov breg, Sauvignon blanc 2023
- Knebu, Chardonnay 2022
- Medea, Punta Greca 2022
- Tomić, Caplar 2021
- Hvar Hills, Syrah 2022
- Šember, Baba Draga 100 2022
- Coletti, Francesco Grande Multivintage 22/23/24
- Damjanić, Justina Malvazija istarska 2022
- Vislander, Plavac mali Tihobraće polje 2019
- Kastel Sikuli, Crljenak kaštelanski 2022
- Gracin, Babić 2021
- Grabovac, Draga Riserva 2021
- Radovanović, Heritage 2020
- Kozlović, Santa Lucia Malvazija 2018
- Saints Hills, Dingač Sv. Lucia 2019
- Pilato, Grande Cuvée 2018
- Zlatno brdo, Cabernet Sauvignon Prestige 2017
- Nerica, Pošip Mindel 2023
- Katich, Mirite Blanc 2022
- Cattunar, Nono 2015
- Cibilić, Postup 2022
- Kiridžija, Vrime je 2022
- Stina, Plavac mali Stipančić 2019
- Glavica, Marmor Collis 2022
- Dobravac, Simfonija 2017
