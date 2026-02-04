Galerija 1 1 1 1 Nakon prošlogodišnjeg uspješnog izdanja u Petom kupeu, ove godine će Francuski paviljon Studentskog centra na Savskoj cesti biti veličanstvena kulisa za izlaganje 76 etiketa biranih s posebnom pažnjom kako bi se istaknule one ikonske, vrlo ekskluzivne, ali i one etikete koje imaju potencijal postati zlatni standard budućnosti. Petit Tasting donosi pregled najcjenjenijih etiketa na tržištu te omogućuje posjetiteljima kušanje uz direktan kontakt s vinarom, a poseban je i po tome što svaki vinar izlaže samo jedno, svoje najbolje vino. Kao i do sada, Petit će se održati u dva ciklusa, Part I, od 13 do 16 sati i Part II, od 17 do 20 sati, a svaki ciklus čini selekcija 38 vina.

Cijena pojedinačnog kušanja je 35 eura, a cjelodnevna ulaznica (za oba kušanja) je 60 eura. Ulaznice se mogu kupiti na web stranici Vinarta , a zbog svog ekskluzivnog karaktera broj ulaznica je ograničen.

Vinart Petit Tasting omogućava koncentrirano kušanje najboljeg od najboljih po mišljenju uvaženih stručnjaka za vino, vodećih sommeliera i vinskih novinara, a koji su se vodili kriterijima opće kvalitete, aktualnosti pojedinog vina, važnosti pojedine sorte i autentičnosti izričaja. Uvjet izlaganja je i da se po jednoj vinariji se može predstaviti samo jedno vino, pa je kod slučajeva višestrukih nominacija u jednoj vinariji odabrano vino s najviše osvojenih glasova.

Ovogodišnji tim selektora je: Ana Bitanga, Boris Ocić, Branimir Vukšić, Daniel Čečavac, Danijel Đurđa, Darko Lugarić, Davor Butković, Emil Perdec, Filip Savić, Goran Petrić, Kristina Jukić, Kruno Filipović, Lucija Matijević, Manuela Plohl, Mario Meštrović, Marko Rundek, Monika Neral, Monika Prović, Nenad Trifunović, Roko Bekavac, Sandi Paris, Saša Špiranec, Siniša Lasan i Tomislav Mikinac.

Selekcija vina za Part I, od 13 do 16 sati:

Mihalj, Graševina 2024

Bora, Maraština 2024

Pecotić Baran, Pošip Pod Korita 2024

Testament, Lasina 2021

Deklić, Teran 2022

Kast, Frankovka 2022

Cmrečnjak, Pušipel Mađerka 2023

Prović, Danica 2022

Carić, Nedija 2022

Vuina, Crljenak Štafileo 2018

Baraka, Prisbus Riserva 2018

Korta Katarina, Zinfandel 2019

Valenta, Bianca Croce 2023

Arman Marijan, Malvazija Narducci 2023

Ego, Pošip 2023

Bertoša, Berba Teran (odležano) 2021

Krauthaker, Cabernet Franc 2023

Coronica, Gran Teran 2016

Štampar, Urban White 2022

Kopjar, Pjenušac Pinot Noir Rosé 2023

K55, Graševina Antique Premium 2023

Tomaz , Maziello Pinot blanc 2021

Cossetto, Vale la Pena 2020

Rizman, Primus 2021

Benvenuti, Santa Elisabetta 2021

Meneghetti, Red 2020

Krajančić, Pošip Ključ 2023

Bire, Grk Defora 2022

Clai, Sv. Jakov 2021

Markus, Pepejuh 2019

Trapan, Syrah Moia 2017

Miloš, Stagnum 2016

Degrassi, Petit Verdot Contarini 2015

Fakin, Malvazija La Prima 2023

Galić, Galileo 2022

Brkić, Mjesečar 2022

Jagunić, Amber Selection Traminac crveni 2023

Iločki podrumi, Traminac izborna berba bobica 2019

Selekcija vina za Part II, od 17 do 20 sati:

Vinarija Sladić, Maraština 2025

Podrum Mladina, Erdoro Classy Riesling 2023

Stručić, Rajnski rizling 2023

Kos, Pinot crni 2022

Bibich, La Sin 2023

Antunović, CaB Franc Grand Selection 2020

Veralda, Malvazija Castagnari 2023

Rossi, Templara 2023

Volarević, Dubrovačka malvasija Kremena 2023

Ante Sladić, Lasina 2023

Korak, Stari Trsi Cimbuščak Pinot Crni 2018

Jakob, Cuvée 2015

Dvanajščak-Kozol, Natura Sauvignon blanc Mohokos 2023

Munđarov breg, Sauvignon blanc 2023

Knebu, Chardonnay 2022

Medea, Punta Greca 2022

Tomić, Caplar 2021

Hvar Hills, Syrah 2022

Šember, Baba Draga 100 2022

Coletti, Francesco Grande Multivintage 22/23/24

Damjanić, Justina Malvazija istarska 2022

Vislander, Plavac mali Tihobraće polje 2019

Kastel Sikuli, Crljenak kaštelanski 2022

Gracin, Babić 2021

Grabovac, Draga Riserva 2021

Radovanović, Heritage 2020

Kozlović, Santa Lucia Malvazija 2018

Saints Hills, Dingač Sv. Lucia 2019

Pilato, Grande Cuvée 2018

Zlatno brdo, Cabernet Sauvignon Prestige 2017

Nerica, Pošip Mindel 2023

Katich, Mirite Blanc 2022

Cattunar, Nono 2015

Cibilić, Postup 2022

Kiridžija, Vrime je 2022

Stina, Plavac mali Stipančić 2019

Glavica, Marmor Collis 2022

Dobravac, Simfonija 2017

