U sklopu novonajavljenog Dubai Gold Districta u četvrti Deira planira se gradnja prve ulice na svijetu izrađene od pravog zlata. Koliko će zlata biti upotrijebljeno za njenu gradnju još uvijek je misterij, kao i kako će točno izgledati.

Ipak, ova Zlatna ulica bi treba dodatno učvrstiti nadimak Dubaija kao Grada Zlata, a koji je dobio svoje nevjerojatne transformacije od male luke za prodaju bisera do jednog od najvećih središta za trgovinu zlatom.

Zlatna ulica nalazit će se u blizini Dubai Gold Souka u Deiri – mjesta koje se dosada smatralo jednom najvećih svjetskih maloprodajnih i veleprodajnih tržišta nakitom sa stotinama trgovaca koji prodaju zlato iznimne kvalitete te po konkurentskim cijenama.

Dubai Gold Souk u Deiri postaje Dubai Gold District (Foto: Profimedia)

Ulica od zlata trebala bi biti središnja atrakcija novog Zlatnog distrikta koju je je osmislila tvrtka Ithra Dubai kako bi privukla nove turiste, kupce i trgovce zlatom.

U samom distriktu trebalo bi se naći više od tisuću poslovnih prostora u kojima će se prodavati sve do zlata i drugog nakita do kozmetike i parfema. Među poznatim brendovima dosad ovdje će se naći nakit Joyalukkasa, Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan i Tanishq Jewellery.

Ovo će područje uključivati i šest hotela s ukupno tisuću hotelskih soba, a kako bi zadovoljili potrebe za smještajem međunarodnih posjetitelja i poslovnih partnera.

