Galerija 0 0 0 0 Zadnjeg dana 2025. godine u Saudijskoj Arabiji otvoren je tematski park - Six Flags Qiddiyja City. Prvi je to tematski park iz Six Flags franšize koji je dizajniran i izgrađen izvan Sjeverne Amerike. Smješten je, pak, u planini Tuwaiq u Qiddiyji koja se nametnula kao futuristička destinacija zabave, sporta i kulture u blizini Rijada u Saudijskoj Arabiji.

Six Flags Qiddiya City obuhvaća 28 vožnji i atrakcija između kojeg se najviše ističe vlak smrti po imenu Falcon's Fight ili u prijevodu sokolov let. Nazivaju ga najdužim, najbržim i najvišim vlakom smrti na svijetu.

Tijekom vožnje na Falcon’s Flightu postiže se maksimalna brzina od 250 kilometara na sat, te visina od 195 metara. Staza od 4325 metara, pak, prijeđe se samo u tri minute.

Nestvarno iskustvo, kažu u šoku oni koji su probali ovu vožnju.

Tematski park Six Flags Qiddiya City (Foto: Profimedia)

Vlak smrti je dizajniran za osobe između 130 i 196 centimetara visine koje su dobra zdravlja i nemaju nikakvih srčanih problema, zdravstvenih poteškoća s kralježnicom i vratom ili pak sklonost vrtoglavicama. Vožnja se ne preporučuje ni trudnicama, a maloljetnici trebaju doći u društvu odrasle osobe.

U Six Flags Qiddiya Cityju možete isprobati i Iron Rattler - najviši naginjajući vlak smrti, te Spitfire - najviši inverzni vlak smrti, ali i atrakcije koje su namijenjene mlađoj djeci.

Cijene ulaznica kreću se od od 275 saudskih rijala za djecu stariju od četiri godine, ili 62 eura do 325 saudskih rijala za odrasle ili oko 74 eura. Djeca mlađa od četiri godine imaju besplatan ulaz.

S ulaznicom imate pristup svim atrakcijama bez ograničenja, uključujući i najbržem vlaku smrti na svijetu.

Kako izgleda vožnja na Falcon’s Flightu, provjerite u YouTube videu kanala Attractions 360°, a koju je pogledalo više od 2 milijuna ljudi.

Ova bajkovita mjesta u Europi savršen su izbor za zimske praznike s djecom +1