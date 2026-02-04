Kad zima prekrije Alpe snijegom, Slovenija postaje idealna destinacija za pravi zimski odmor. Bohinj i Bled su dobitna kombinacija jer jedan nudi mirniji i više aktivan odmor, a drugi donosi romantični odmor s wellnessom, šetnicama i onim pogledima zbog kojih se izvlači mobitel i kad mislite da nećete.

Poželite li zadnje dane zime provesti u Sloveniji, okruženi snijegom, zaputite se do portala Crno jaje gdje možete pronaći brojne ponude za zimski boravak, a mi smo za vas izdvojili četiri ponude koje se ističu po sadržaju, ali i po cijeni.

Bohinj: alpski mir u Guest House Pr’ Pristavc - od 164 eura

Ako želite udahnuti pravi planinski zrak, Bohinj je destinacija koja će vas oduševiti. Bohinjsko jezero je zimi posebno fotogenično i mirno, a cijeli kraj je idealan za lagane šetnje, izlete po okolnim selima i one dane kad vam je jedini plan da nemate plan. Smještaj u Guest House Pr’ Pristavc odlična je baza jer ste blizu jezera, a istovremeno imate onaj domaći, gostioničarski ugođaj. Plus: ako vam se jede nešto konkretno nakon dana na hladnoći, ovdje se priča vrti oko tradicije kuhinje i comfort tanjura koji griju bolje od jakne. Istražite ponudu ovdje.

Bled: eko wellness i sauna u EKO Hotelu Astoria Bled - od 240 eura

Bled je zimi najromantičniji kad je najtiši: šetnja uz jezero, pogled na dvorac, maglica iznad vode i onaj osjećaj da ste ušli u razglednicu. Ako uz to želite i wellness, EKO Hotel Astoria Bled je super izbor za parove koji vole uredan, moderan smještaj i dobru spa rutinu. Ovaj hotel ima eko priču i naglasak na održivosti, a cijeli doživljaj je kao stvoren za vikend u kojem kombinirate šetnje, saunu i “ne radim ništa mood” bez grižnje savjesti. Idealno ako želite Bled doživjeti mirnije, bez pretjeranog programa. Istražite ponudu ovdje.

Bled: bazen, jacuzzi i polupansion u Hotelu Kompas ili Hotelu Lovec - od 290 eura

Ako vam je cilj Bled doživjeti punim plućima, ali uz komfor hotela koji imaju wellness sadržaje i dobru gastronomiju, ova opcija je baš taj tip odmora. Kompas je poznat po panoramskom dojmu (i pogledu koji se ne zaboravlja), dok Lovec ima boutique vibru i topliji, intimniji karakter. Ovo je dobra varijanta za parove koji žele da sve bude jednostavno: doručak, večera, bazen/jacuzzi i onda lagana šetnja uz jezero za malo razgibavanja. A kad dođe red na slatko - kremšnita nije opcija nego obaveza. Istražite ponudu ovdje.

Bled: Hotel Park i bazen s pogledom na dvorac - od 182 eura

Hotel Park je doslovno Bled u centru svega - blizu promenade, s osjećajem da ste odmah na mjestu gdje se sve događa, ali bez potrebe da stalno negdje jurite. Najjači adut je bazen na višem katu s pogledom na Bledski dvorac, koji zimi izgleda posebno dramatično i pamtljivo. Ova ponuda je praktična i za parove i za obitelji, pogotovo ako želite odmor koji spaja šetnje, bazen i dobar pogled, bez logistike i komplikacija. Bled zimi ima onu posebnu, mirniju energiju, a Park je dobar način da je uhvatite iz prve. Istražite ponudu ovdje.

