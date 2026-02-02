Jaja su sjajan izvor bjelančevina, te se nameću kao odlično rješenje za doručak, brunch ili proteinski međuobrok. Ako ujutro nemate vremena za pripremu doručka, predlažemo vam recept za ove košarice od jaja, špeka i povrća.

Možete ih unaprijed pripremiti i ispeći u kalupima za muffine, pohraniti u hladnjaku i/ili zamrzivaču, a kada ih želite jesti kratko zagrijati u mikrovalnoj pećnici i poslužiti.

Sastojke ovih košarica od jaja možete prilagoditi vlastitim nutricionističkim potrebama, ali i stanju u hladnjaku. Ako ne jedete meso, slaninu zamijenite s dimljenim tofuom, a umjesto na masnoći od špeka, povrće prepirjajte na maslinovom ulju.

Proteinski muffini - sastojci: 6 velikih jaja

125 g naribane gaude

65 ml punomasnog mlijeka

60 g svježih listića špinata

50 g sušenih rajčica iz ulja

3-4 kriške špeka

1 velika crvena paprika

1 manji luk

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice dimljene paprike u prahu

sol i papar po želji Proteinski muffini - priprema: Špek narežite na manje kocke i prepirjajte u tavi na štednjaku dok ne postane hrskava. Izvadite špek iz tave i stavite sa strane. Na preostaloj masnoći prepirjajte nasjeckani luk, papriku i sušene rajčice. Pirjajte ih oko pet minuta dok ne omekšaju. Dodajte špinat i nastavite pirjati sve zajedno dok ne listići ne povenu. U zdjeli izmiješajte jaja, mlijeko, češnjak u prahu i dimeljenu papriku. Posolite i popaprite po želji. Podijelite dobivenu smjesu u prethodno namašćene kalupe za muffine. U svaki kalup od muffina dodajte i pripremljenu povrtnu smjesu, nešto hrskavog špeka i naribane gaude. Stavite peći jaja u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 15 minuta, dok se jaja termički ne obrade do kraja. Poslužite odmah s tostiranim kruhom. Dobar tek!

