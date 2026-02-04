Panelle su hrskavi, zlatni popečci od slanutkovog brašna koji potječu sa Sicilije i jedan su od najpoznatijih uličnih specijaliteta ovog talijanskog otoka. Ovaj recept pokazuje kako od nekoliko osnovnih sastojaka pripremiti pravu sicilijansku deliciju koja će osvojiti baš svakoga.

Njihova jednostavnost skriva izvanredan okus – mekani su i kremasti iznutra, a hrskavi izvana. Tradicionalno se služe kao grickalica ili u sendviču sa sezonskim povrćem, začinima i limunom, a uz svoju bogatom povijesti i autentični mediteranski okus donose dašak Sicilije na vaš stol.

Panelle - sastojci: 500 g brašna od slanutka

sol, po ukusu

1,5 l vode

1 žlica nasjeckanog svježeg peršina

mljeveni crni papar, po ukusu

1 l biljnog ulja (ili po potrebi) Panelle - priprema: Uspite brašno od slanutka i malo soli u veliku tavu na laganoj vatri. Ulijevajte vodu, malo po malo, uz stalno miješanje pjenjačom kako biste spriječili stvaranje grudica. Kad smjesa postane glatka i kremasta, pojačajte vatru na srednje jaku i zakuhajte. Smanjite vatru i kuhajte 15 minuta uz neprestano miješanje, dok se smjesa ne počne odvajati od tave. Dodajte peršin i malo papra. Po potrebi dodajte soli. Smjesu prebacite u namašćene limove za pečenje. Ravnomjerno je rasporedite u sloj debljine cca 2 centimetra. Ohladite u hladnjaku da se stvrdne, najmanje 30 minuta. Stvrdnutu smjesu od slanutka narežite na pravokutnike dimenzija cca 4 x 5 cm Zagrijte ulje u dubokom loncu. Stavljajte po nekoliko pravokutnika odjednom u vruće ulje i pržite dok ne postanu hrskavi, 3 do 4 minute. Ocijedite na papirnatim ručnicima i poslužite vruće.

