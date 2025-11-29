Znamo da je Božić diljem svijeta razdoblje blagostanja, mira te okupljanja obitelji i prijatelja za stolom. No, ne izgleda svugdje isto, jer su neke zemlje eto, proizvele i neke svoje, u najmanju ruku – neobične tradicije. Iako vjerojatno i u ovim zemljama kite bor, rade fine kolače i drže se tradicionalnih običaja, neke stvari koje rade su prilično nesvakidašnje. Pa krenimo redom…

Koturaljkama na misu (Caracas, Venezuela)

U glavnom venezuelanskom gradu, vjernici na jutarnju misu na Božić stižu na – koturaljkama. S obzirom da je ovaj način dolaska u crkvu prilično uzeo maha zadnjih godina, reagirale su i gradske vlasti, te se određene ulice zatvaraju za promet kako bi „koturaljkaši“ sigurno i sretno stigli na misno slavlje. Sve skupa, u najmanju ruku neobično, ali ako ljude veseli…

Božićni obrok u KFC – u (Japan)

Već smo navikli da su Japanci prilično „pomaknuti“ sa svojim običajima, kao i da su u nekim stvarima valjda u 2060. godini. Kako Božić u Japanu nije tradicionalni blagdan, KFC je sedamdesetih godina prošlog stoljeća pokrenuo snažnu božićnu kampanju, te na taj način pozvao Japance da ovo doba provedu u – KFC – u. Vremenom je to postao običaj, tako da mnogi danas hranu rezerviraju i mjesec dana unaprijed. Eto, to je dobar marketing.

Skrivanje metli od zlih duhova (Norveška)

U Norveškoj smatraju kako se Badnjak poklapa s dolaskom zlih duhova i vještica, a od njih se naravno, valja zaštititi. Zato se na badnji dan skrivaju sve metle, kako vještice i zli duhovi ne bi letjeli na njima. Neki domaćini za svaki slučaj zaključavaju i spremišta i garaže, s vješticama i duhovima ipak, nikad ne znaš na čemu si…

Bacanje cipela za ljubav (Češka)

Ako ste neudani u Češkoj, ne gine vam predviđanje bračnog statusa pomoću – cipele. Naime, na Badnjak neudane Čehinje bacaju cipelu preko ramena prema vratima. I sad, ako cipela padne tako da vrh pokazuje prema vratima – u sljedećoj godini valja očekivati svadbu. A ako nije slučaj – više sreće dogodine. Što se tiče samih cipela, nije propisano kakve mogu biti, tako da netko možda baca „Louboutainke“, a netko papuče…

Prazna stolica za stolom (Poljska)

U mnogim poljskim domovima tradicija je ostaviti jedno mjesto i jedan tanjur za stolom praznima, ako slučajno naiđe neki neočekivani gost. Ovaj običaj pokazuje gostoprimstvo, odnosno da za stolom uvijek ima mjesta, ali i simbolizira sjećanje na one koji više nisu među nama i ne mogu biti za stolom.

Surfanje s Djedom Božićnjakom (Australija)

Možda ste u nekim reportažama iz Australije zapazili ljude obučene u Djeda Božićnjaka kako uzimaju dasku za surfanje, dolaze na plažu i spremaju se zajahati valove. S obzirom da Božić pada usred ljeta, logično je da se slavi na plaži uz roštilj, kupanje i surfanje. Inače, dolazak stotina djedica na plažu, poznat je pod nazivom "Santa's on the beach“.

Božićna sauna (Finska)

Dobro je poznato kako su Finci ludi za saunama, a po nekim brojkama, čak 80% Finaca odlazi u saunu na badnju večer. U nju se obično odlazi prije same večere, iako neki preferiraju i odlazak ujutro. Vjeruje se kako duhovi predaka tad posjećuju saunu, tako da se ona čisti i priprema s posebnim poštovanjem.

