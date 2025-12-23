Galerija 6 6 6 6 Ambasadora prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine, fotografa Borisa Trogrančića, put je ovoga puta odveo do planine Matorac u središnjem dijelu zemlje.

“Matorac je planina koja me i nakon tolikih godina iza objektiva uvijek uspije iznenaditi. Već nekoliko dana svjedočimo neobičnom, ali fascinantnom fenomenu u Bosni i Hercegovini, gusta magla se polako podiže iz kotlina i zauzima sve veće nadmorske visine. Dolje, u dolinama, vlada tišina i sivilo, dok se iznad tog mora magle otvara sasvim drugačiji svijet. Na oko 1900 metara nadmorske visine, na području Matorca, pejzaž izgleda gotovo nestvarno, kao da ne pripada ovom planetu, otkriva Boris i dodaje:

“S ove točke pruža se pogled prema masivima Prenja, Trebevića, Vlašića i okolnih vrhova Vranice, koji poput otoka izranjaju iz guste maglene mase. Taj kontrast između hladne, guste magle u kotlinama i čistog, oštrog planinskog zraka iznad nje stvara prizore koje je teško opisati riječima, prizore koji se moraju doživjeti. Kao fotografu, ovakvi dani su rijetka privilegija.

Vranica je poznata po svojoj divljoj ljepoti, prostranim visoravnima, brojnim vrhovima i netaknutoj prirodi, ali u ovakvim uvjetima ona pokazuje svoje najdramatičnije lice. Ovo nisu samo fotografije planine, ovo su trenuci u kojima priroda diktira tempo, a fotograf ima zadatak samo da bude prisutan i spreman.

Kotlina u magli ispod, sunce iznad, planinski vrhovi koji vire kao svjedoci nekog drugog vremena, Vranica u ovim danima podsjeća koliko je Bosna i Hercegovina pejzažno bogata i koliko još uvijek ima prizora koji mogu ostaviti bez daha, čak i one koji je gledaju godinama.”

