Ljuske pistacija nisu otpad i ne bismo ih trebali baciti u smeće. Nakon što pojedemo ukusne plodove njihove ljuskice možemo iskoristiti u kućanstvu, a posebno u vrtu. Oštri rubovi i neravnine ljuski od pistacija spriječit će prodor vrtnih nametnika poput puževa. Želite li zaštititi biljke od puževa stavite ljuske oko pojedine biljke ili u njihovo podnožje kao barijeru protiv ovih mekušaca. Budite oprezni, izbjegavajte korištenje posoljenih ljuski pistacija jer dodana sol može oštetiti vaše biljke. Ako na raspolaganju imate takve ljuske, isperite ih prije upotrebe.

Ljuske pistacija su prilično otporne i ne kvare se lako – njima možete napuniti dno posude za biljku prije nego što preko njih stavite zemlju i posadite biljku.

Za drenažu i kompost

Ovo je znatno lakša alternativa od korištenja kamenja i šljunka kao punjenja. Lončanice s dodanim ljuskama od pistacija lakše se prenose i premještaju nego one ispunjene kamenjem.



Ljuske od pistacija mogu zamijeniti i drenažne oblutke te omogućiti otjecanje viška vlage iz zemlje te tako spriječiti truljenja korijena.



Povrh svega, ljuske možete iskoristiti i kao kompost – one će unijeti hranjive tvari u vaše tlo. Imajte na umu da ljuskama pistacije mogu trebati godine da se razgrade. Baš zato bilo bi korisno prethodno ih zdrobiti prije dodavanja u kompost.

