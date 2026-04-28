Na Greencajt dolazi Aileen Carville, CEO i suosnivačica platforme Colonii.net, koja razvija novu generaciju AI avatara – metahumane koji postaju digitalni identiteti, sugovornici i nositelji priče.

U predavanju „Gen Z & Alpha voice: We Don't Want AI. We Want Connection“ otvara pitanje koje već sada oblikuje način na koji komuniciramo: što se događa kada umjetna inteligencija prestane biti alat i postane dio naših odnosa?

Dok starije generacije još pokušavaju razumjeti AI, Gen Z i generacija Alpha već žive u stvarnosti u kojoj su digitalni identiteti svakodnevica. Avatari više nisu samo tehnologija, postaju kulturni akteri, glasovi brendova i sugovornici koji, iako ne osjećaju, sve bolje razumiju kako se mi osjećamo.

Greencajt festival održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2.

