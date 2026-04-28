Galerija 4 4 4 4 U mađarskim brdima nedaleko od grada Sárospataka nekada je radio kamenolom koji je zapošljavao brojne lokalne stanovnike sve do zatvaranja početkom 20. stoljeća. Prostor je s vremenom napušten i prepušten prirodi, koja ga je tijekom desetljeća pretvorila u predivno mjesto za istraživanje. Gusti slojevi zelenila postupno su prekrili nekadašnje industrijsko područje, a kišnica s okolnih padina je ispunila duboki kamenolom, stvarajući predivno jezero u klancu dubokom oko 60 metara. Danas Megyer-hegyi tengerszem ("Morsko oko" na brdu Megyer) izgleda kao prizor iz filmova - visoke stijene koje ga okružuju stvaraju dramatičan, gotovo amfiteatarski prostor.

Morsko oko planinskog masiva Zemplén okružuju okomite stijene koje dosežu visinu i do 70 metara, a sama dubina vode je oko 6,5 metara. Staze koje vode uz rubove stijena pretvorile su ovo mjesto u popularno izletište za planinare i ljubitelje prirode. U stijenama se još uvijek mogu vidjeti "sobe" i hodnici koje su isklesali rudari dok su tamo živjeli i radili, a ako poželite možete ih i istražiti.

Megyer-hegyi tengerszem - 3 (Foto: Shutterstock)

Zbog svoje jedinstvene ljepote i prirodne vrijednosti, Tengerszem je 1970-ih proglašen zaštićenim područjem. Iako se kupanje ne preporučuje mnogi posjetitelji ipak ne odolijevaju kristalno čistoj vodi i ne mare za savjete. Koliko je ovo mjesto posebno govori i činjenica da je 2011. godine proglašeno najljepšim čudom prirode u Mađarskoj.

Danas Tengerszem nije samo geološki zanimljiv, nego je i važan prirodni ekosustav. Okružen šumama, livadama i vlažnim staništima, pruža utočište brojnim biljnim i životinjskim vrstama. Ovo područje dio je šire mreže zaštićenih prirodnih zona, koje naglašavaju važnost očuvanja prirodne ravnoteže i bioraznolikosti. Odvede li vas put u taj kraj Mađarske možete provesti sate u šetnji označenim stazama vlastitim tempom, a najduža ruta proteže se na oko osam kilometara.

Kojim putem krenuti?

Najpopularnija staza je Malomkő tanösvény (Poučna staza mlinskog kamena), koja počinje u centru Sárospataka i vodi sve do jezera. Staza ima 17 informativnih ploča koje objašnjavaju povijest rudarenja, geologiju i lokalnu floru i faunu. Najljepši dio staze pronaći ćete na vidikovcu Megyer-hegyi kiláto s kojeg se pruža pogled na vinograde Tokaja i okolne planine.

Krenuti možete i prema penjačkim stazama koje su među najatraktivnijim feratama u Mađarskoj jer se protežu neposredno iznad vodene površine jezera. Odabrati možete staze različitih težina, od lakših pogodnih za početnike, do zahtjevnijih. Ako nemate svoju, u podnožju (Ciróka pihenőpark) unajmite kompletnu opremu (kacigu, pojas i osigurače).

Za one koji žele ostati dulje, u okolici se mogu pronaći različite opcije smještaja, od kampova do manjih hotela, kao i restorani u kojima se poslužuju lokalni specijaliteti.

Megyer-hegyi tengerszem - 4 (Foto: Shutterstock)

Što vidjeti u okolici?

Sárospatak je poznat kao kulturno-povijesno središte regije s dvorcem Rákóczi, kompleksom koji spaja srednjovjekovnu utvrdu i muzej. Povijest dvorca seže do dolaska Mađara u Panonsku nizinu, kada je uz rijeku Bodrog izgrađena zemljana utvrda. Kasnije je obnovljena u kamenu, a svoj konačni oblik dvorac je dobio u 16. stoljeću, za vrijeme obitelji Rákóczi, kada je i grad doživio najveći razvoj.

Juraj Rákóczi i njegova supruga Zsuzsanna Lórántffy brinuli su se ne samo o kulturi i obrazovanju već i o razvoju industrije. U gradu su osnovali radionicu za lijevanje topova, koja je kasnije zaboravljena, a njezini su ostaci otkriveni tek u 20. stoljeću. Danas se u parku uz dvorac može upoznati proces izrade topova.

Sárospatak - 2 (Foto: Shutterstock)

Možete krenuti i do toplica Végardó, koje imaju sve za ugodan boravak: bazen za odrasle i djecu, whirlpool i saunu. Ljekovita termalna voda temperature oko 38 °C idealna je za opuštanje.

Oko 12 km od grada nalazi se avanturistički park Zemplén, koji ima bob-stazu dugu 2,3 km. Tu su i žičara, zipline između dvaju brda, penjačke staze i vidikovac, s kojeg se za vedra vremena vide čak i Visoke Tatre.

U blizini Sárospataka nalaze se i vinski podrumi u Hercegkútu, dio UNESCO-ove vinske regije Tokaj. Ondje vas čeka više od 160 podruma, uklesanih u vulkansku stijenu na obroncima brda. U svakom slučaju, ovaj kraj Mađarske nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

