Ok, prihvaćam da ovaj članak možda i kasni koji mjesec, jer se „ludnica“ oko pistacija ipak, barem malo – smirila. Jedno vrijeme, od pistacija se nije moglo živjeti i valjda je sve bilo vezano za tu azijsku biljku. U Hrvatskoj, ako se ne varam, ludilo je krenulo prošlog ljeta s McDonaldsom i njihovim sladoledom od pistacije, tj. nestašicom istog. Teško je realno taj McSundae ili McFlurry nazvati sladoledom od pistacija, riječ je o običnom sladoledu s tek malo pistacijo kreme, ali eto, glas se brzo pronio...

Ubrzo, stvar se taman malo smirila, a kad ono, došlo je vrijeme Adventa i fritula o kojima nismo prestali slušati. Popularno nazvane Dubai fritule, punile su portale i izazivale zgražanja dušebrižnika koji su spremno davali komentare „tko je lud to platiti“, „pa to garant nitko ne kupuje“, „gdje smo to došli kad fritule koštaju 11 eura“ i slično. Kao da te netko tjera investirati baš u Dubai fritule, nemaš izbor, a za život su neophodne baš poput pitke vode. No, unatoč svim tim komentarima, ekipa je bila spremna stajati u redu i čekati na iste, tako da, stvar je očito funkcionirala.

Pistacija - 6 (Foto: Getty images)

No, nije samo Zagreb poludio za pistacijom. U božićno doba posjetio sam i Ljubljanu, gdje sam primijetio da se na nekim štandovima prodaje Dubai vruća čokolada. Cijena je ako se ne varam bila, 8 ili 9 eura. Sve to vrijeme, polako se provlačila i priča o Dubai čokoladama, čije je cijena za 100 grama nerijetko dosezala 6,7 eura i više. I jest, ima zbilja finih, ali osobno bih uvijek radije uložio u neku dobru čokoladu proizašlu iz tvornice Lindt.

Nema do pistacije

I sam volim pistacio, te mi je na listi grickalica daleko iznad svih kikirikija, indijskih oraščića i sličnog, a koliko se sjećam još i nekih davnih vremena s početka dvijetisućitih – oduvijek je bio na cijeni kao skupa i luksuzna roba, nikad ga nisi mogao nabaviti za „male pare“. Ipak, sve te godine uživam u njemu i otkrivam ga u raznim stvarima, pa me tako prije par godina (kakav je sad ne znam) oduševio sladoled od pistacija u zagrebačkoj slastičarnici Amelie, a od proizvoda dostupnih u svakom boljem supermarketu isplati se uložiti i u sladoled kojeg iz slastičarne Torterie Macaron. O cruffinu iz Bread Cluba da ne govorim, to punjenje je božansko. I da, zamišljam da ću jednom otići u Iran, te u toj zemlji koja je golemi izvoznik pistacija, isti jesti od jutra do sutra…

Pistacija - 2 (Foto: Getty images)

Nedavno sam u ljekarnama vidio i parfem L'erbolario Pistacchio, tako da ludnica možda i ne jenjava. Probao sam ga i ja, ali iako je opisan kao uniseks, meni se čini da je ipak namijenjen nježnijem spolu.

I tako, tko zna što je sljedeće? Čime će nas sljedećim na temu pistacija pokušati osvojiti? S obzirom na „hajp“, sigurno je da je samo pitanje – koji nas idući hit na temu pistacija čeka?

