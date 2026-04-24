Mekani, prozračni i prepuni svježih, sočnih jagoda – ovi muffini s jagodama naprosto će vas oduševiti. Recept je jednostavan, provjeren i ne zahtijeva mikser, a rezultat su mirisni muffini s hrskavim karameliziranim vrhom.
Priprema je jednostavna, okus i tekstura u savršenom balansu, a zabog pečenja na višoj temperaturi bolje će se dignuti i izgledati - neodoljivo. Idealni su za doručak, brunch ili slatki zalogaj uz kavu. Uživajte!
Muffini s jagodama - sastojci:
- 60 g neslanog maslaca, otopljenog i malo ohlađenog
- 60 ml ulja (suncokretovo, biljno ili repičino)
- 200 g šećera
- 1 veliko jaje + 1 bjelanjak (sobne temperature)
- 1 ½ čajne žličice ekstrakta vanilije
- 120 ml mlaćenice
- 220 g glatkog brašna
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- 2 čajne žličice kukuruznog škroba
- ½ čajne žličice soli
- 175 g svježih jagoda, očišćenih i narezanih
- kristal šećer za posipanje (po želji)
Muffini s jagodama - priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte otopljeni maslac i ulje te kratko umutite pjenjačom dok se ne sjedine. Dodajte šećer i dobro promiješajte.
- Umiješajte jaje, bjelanjak i vaniliju te miješajte dok smjesa ne postane glatka i ujednačena.
- Postupno dodajte mlaćenicu i lagano izmiješajte.
- U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, kukuruzni škrob i sol.
- Suhe sastojke dodajte u mokre i lagano miješajte špatulom – samo dok se djelomično ne sjedine (otprilike napola).
- Dodajte narezane jagode pa nastavite lagano miješati dok se smjesa tek poveže. Nemojte previše miješati – to je ključno da bi muffini ispali meki.
- Pokrijte zdjelu i ostavite tijesto da odstoji 30–60 minuta. Ovaj korak nije obavezan, ali daje rahlije muffine.
- Zagrijte pećnicu na 215 stupnjeva.
- Kalup za muffine obložite papirnatim košaricama.
- Rasporedite tijesto tako da napunite košarice do vrha (za veće muffine koristite 9–10 kalupa umjesto 12).
- Po želji pospite vrhove krupnim šećerom.
- Pecite 8 minuta na 215 stupnjeva, zatim bez otvaranja pećnice smanjite temperaturu na 175stupnjeva i pecite još 10–12 minuta, dok ne poprime lagano zlatnu boju.
- Ostavite muffine u kalupu 5–7 minuta, zatim ih pažljivo izvadite i prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.
