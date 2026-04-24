Mekani, prozračni i prepuni svježih, sočnih jagoda – ovi muffini s jagodama naprosto će vas oduševiti. Recept je jednostavan, provjeren i ne zahtijeva mikser, a rezultat su mirisni muffini s hrskavim karameliziranim vrhom.

Priprema je jednostavna, okus i tekstura u savršenom balansu, a zabog pečenja na višoj temperaturi bolje će se dignuti i izgledati - neodoljivo. Idealni su za doručak, brunch ili slatki zalogaj uz kavu. Uživajte!

Muffini s jagodama - sastojci: 60 g neslanog maslaca, otopljenog i malo ohlađenog

60 ml ulja (suncokretovo, biljno ili repičino)

200 g šećera

1 veliko jaje + 1 bjelanjak (sobne temperature)

1 ½ čajne žličice ekstrakta vanilije

120 ml mlaćenice

220 g glatkog brašna

2 čajne žličice praška za pecivo

2 čajne žličice kukuruznog škroba

½ čajne žličice soli

175 g svježih jagoda, očišćenih i narezanih

kristal šećer za posipanje (po želji) Muffini s jagodama - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte otopljeni maslac i ulje te kratko umutite pjenjačom dok se ne sjedine. Dodajte šećer i dobro promiješajte. Umiješajte jaje, bjelanjak i vaniliju te miješajte dok smjesa ne postane glatka i ujednačena. Postupno dodajte mlaćenicu i lagano izmiješajte. U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, kukuruzni škrob i sol. Suhe sastojke dodajte u mokre i lagano miješajte špatulom – samo dok se djelomično ne sjedine (otprilike napola). Dodajte narezane jagode pa nastavite lagano miješati dok se smjesa tek poveže. Nemojte previše miješati – to je ključno da bi muffini ispali meki. Pokrijte zdjelu i ostavite tijesto da odstoji 30–60 minuta. Ovaj korak nije obavezan, ali daje rahlije muffine. Zagrijte pećnicu na 215 stupnjeva. Kalup za muffine obložite papirnatim košaricama. Rasporedite tijesto tako da napunite košarice do vrha (za veće muffine koristite 9–10 kalupa umjesto 12). Po želji pospite vrhove krupnim šećerom. Pecite 8 minuta na 215 stupnjeva, zatim bez otvaranja pećnice smanjite temperaturu na 175stupnjeva i pecite još 10–12 minuta, dok ne poprime lagano zlatnu boju. Ostavite muffine u kalupu 5–7 minuta, zatim ih pažljivo izvadite i prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.

Tajna slatkog okusa bez šećera? Čudesna bobica uz koju se limun jede kao jabuka +1