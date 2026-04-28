Galerija 4 4 4 4 Terme Sveti Martin osvojile su drugo mjesto u kategoriji malih i srednjih poduzeća za najbolju HR praksu na ovogodišnjoj dodjeli nagrada u sklopu 14. HR Days konferencije, potvrdivši kako sustavno ulaganje u zaposlenike donosi konkretne rezultate i prepoznatljivost na nacionalnoj razini.

Prestižno priznanje u snažnoj konkurenciji

Jedan od vrhunaca 14. HR Days konferencije, u organizaciji Alma Career Croatia i Moj posao, bila je dodjela nagrada za Najbolje regionalne HR prakse. Kroz ruke stručnog žirija tijekom godina prošlo je gotovo 400 projekata, a ovogodišnji žiri, sastavljen od istaknutih stručnjaka iz vodećih kompanija, imao je zadatak odabrati po tri najbolje prakse u svakoj kategoriji i uvrstiti ih u finalni izbor. Konačnu odluku o pobjednicima, nakon prezentacija projekata, donijela je publika konferencije. U takvom konkurentnom okruženju, projekt Terma Sveti Martin „Više od benefita: Kultura brige i podrške zaposlenicima i njihovim obiteljima“ prepoznat je kao jedan od najboljih.

Od benefita do stvarne kulture podrške

Nagrađeni projekt temelji se na dugoročnom razvoju organizacijske kulture koja nadilazi standardne benefite. Kroz niz inicijativa, od fleksibilnih radnih uvjeta, podrške roditeljima, do programa za mentalno i fizičko zdravlje, Terme Sveti Martin sustavno grade okruženje u kojem su zaposlenici i njihove obitelji u fokusu. Takav pristup razvijao se i kroz standarde certifikata Poslodavac prijatelj obitelji, koji tvrtka kontinuirano unaprjeđuje već godinama. Daljnjim širenjem mjera i podizanjem standarda, ove godine dodatno je potvrđena visoka razina usklađenosti s najzahtjevnijim kriterijima ovog priznanja.

Poželjan poslodavac u turizmu

U industriji turizma, gdje su izazovi privlačenja i zadržavanja kvalitetnih zaposlenika sve izraženiji, ovakve inicijative imaju posebnu važnost. Terme Sveti Martin svojim primjerom pokazuju kako ulaganje u dobrobit zaposlenika izravno utječe na njihovo zadovoljstvo, lojalnost i dugoročnu stabilnost poslovanja. Osvojeno priznanje dodatno učvršćuje poziciju Terma Sveti Martin kao jednog od najpoželjnijih poslodavaca u regiji te potvrđuje da kultura brige, povjerenja i podrške postaje ključan diferencijator u modernom turizmu.

Drugo mjesto na regionalnoj razini nije samo priznanje za jedan projekt, već potvrda strateškog smjera razvoja kompanije. Terme Sveti Martin nastavljaju graditi organizacijsku kulturu u kojoj su ljudi u središtu, jer upravo su zaposlenici temelj svakog dugoročnog uspjeha.

