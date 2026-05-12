Rad u uredu i u domu može postati vrlo monoton i pomalo izolirajući, pa neki odluče ponijeti svoja računala sa sobom i odraditi dio smjene iz, primjerice, kakvog šarmantnog kafića.

Idealan kafić za rad na daljinu ima ugodan prostor bez puno vike, mnogo prirodne svjetlosti, prostrane stolove, ugodne stolice, stabilan Wi-Fi, dosta raspoloživih utičnica, ali i odličnu ponudu kava, čajeva i sličnih pića. Neka od takvih mjesta pokušali smo pronaći na zagrebačkoj ugostiteljskoj sceni.

Urania bar, Trg Eugena Kvaternika 3

Urania bar nalazi se na Kvatriću – u širem centru Zagreba, a opet je skriven od znatiželjnih pogleda i buke metropole. Ovdje ćete naći mir i tišinu potrebnu da odradite kakav posao na prijenosnom računalu i uz to popijete odličnu specialty kavu. Kad ogladnite, na raspolaganju su vam i razni zalogajčići, čija se ponuda mijenja svakog dana, tjedna i mjeseca.

Interijer Urania bara vrlo je ugodan – obuhvaća i dugačak visok stol s nekolicinom utičnica koji je predviđen upravo za to da sjednete za njega, uštekate se i odradite neki neodgodivi posao.

Quahwa, Teslina 9

Odlična kava (i matcha) pije se i u Quahwi, zbog čega bi mnogi voljeli svoju osmosatnu smjenu za računalom odraditi upravo u ovom popularnom kafiću u centru Zagreba. Na katu Quahwe naći ćete lijepo uređen prostor s naslonjačima, u kojem ćete se osjećati kao u vlastitoj dnevnoj sobi.

Regular bar, Ilica 65

Na poslovnu elektroničku poštu možete odgovoriti i iz udobnosti Regular bara u blizini Britanskog trga u Zagrebu. Moderno je to mjesto u centru grada koje je tijekom dana – i radnog tjedna mirnije, a služi finu kavu i druga slična pića. Kada je vrijeme toplo i sunčano, sjesti možete i na njihovu šarmantnu terasu te uživati u radu na otvorenom.

KIC, Preradovićeva 5

Ako vam za rad na računalu nije potreban apsolutni mir i tišina, Kulturno informativni centar (KIC) u centru Zagreba dobra je ideja. Ovaj multifunkcionalni prostor spaja šarm kafića s izložbeno-kulturnim prostorom i mini knjižnicom – u njemu možete raditi, naučiti nešto novo, a nakon što se isključite, i dobro provesti s prijateljima.

Holographic Space, Ulica Franje Petračića 3

Ljubitelje kulture i umjetnosti oduševit će i Holographik Space. Ovaj je moderan prostor osmišljen da okuplja različite kulturne pograme, događanja i kreativce na jednom mjestu, ali i da impresionira drugu stranu kada ste na zoom pozivu. Atmosfera je ugodna i mirna, idealna za obavljanje nakupljenog posla uz divnu šalicu kave.

