Galerija 2 2 2 2 Pekarnice koje rade čitav dan i, što nam se nekad čini i važnije, čitavu noć, puno su više od mjesta na kojem se kupuje kruh – one su važan dio i svakodnevice, i noćnog života, ali i identiteta gradova.

Kolektivna opća mjesta koja postoje u svijesti generacija i generacija, noćni svjetionici koji spašavaju od gladi, mostovi koji spajaju noćni i dnevni svijet. Tete iz pekarnica poznanice su, a nekad i prijateljice, čitave mase, uz njih se odrastalo, izlazilo i prestajalo izlaziti.

Nema osobe koja je izlazila u Zagrebu tamo negdje pred 10-ak godina, a da u omaglici od provoda i Save u ranoj zori nije dobio “anđele” (iako definitivno nikakv sličnost s anđelima u tom trenutku nije postojala) od tete koja je prodavala sendviče na mostu, koje više nažalost nema, ali koju će svi zauvijek pamtiti kao “Tetu Anđela”.

U pekarnicama koje rade čitavu noć susreću se različiti ritmovi života: od studenata koji traže brz i jeftin zalogaj između predavanja, do onih koji se vraćaju kući nakon noćnog izlaska i traže nešto toplo “za oporavak” prije spavanja, a često supostoje i istovremeno.

Takve su pekarnice mali urbani punktovi na kojima se susreću različite generacije i navike - radnici koji zorom rane na posao, studenti koji dolaze s aftera, noćni putnici, taksisti, i oni koji nisu imali pojma da rade, ali im je “taman” sjelo... Anđeli i neanđeli.

Iz kojeg god razloga da se zaželite toplog bureka usred noći, i - zašto ne – buhtle s čokoladom za desert, zavirite gdje će vam se želja ispuniti u četriri najveća hrvatska grada. Dobar tek... i laku noć! ;)

Zagreb

U glavnome gradu, očekivano, najviše je pekarnica koje rade 0-24. One se uglavnom nalaze na prometnim terminalima i u centru grada. Toplo pecivo, kruh, burek i ostale pekarske proizvode, u svako doba dana i noći pronaći ćete u

Dubravic i na autobusnom kolodvoru,

na autobusnom kolodvoru, Mlinaru u Importanne centru,

u Importanne centru, u Pekari Savski most ,

, u pekarnici u Draškovićevoj i

i u pekarnici Dan i noć, odnosno kultnoj Romaji na Staroj Trešnjevci.

Split

U Splitu također nećete ostati gladni u sitne sate. Pekarnice koje su otvorene bez prestanka i brinu se da nitko ne ode na počinak prazna želuca su:

pekarnica Bobis na Pazaru

na Pazaru te Slastice kod Mate i Prerada na Sukoišanskoj

Rijeka

U Rijeci od jutra do sutra rade ove pekarnice:

Pekara Arena na Turniću kod Sportskog centra,

na Turniću kod Sportskog centra, Pekara Adria u Ulici Ivana Čikovića Beloga, i naravno

u Ulici Ivana Čikovića Beloga, i naravno Burek kod Braće, kultno mjesto u samom centru, u Ulici Alda Colonnella.

Osijek

U Osijeku je centar noćnog života na Tvrđi pa se očekivano ondje nalazi i pekarnica koja radi čitavu noć. I naravno, čitav dan - a tako joj kaže i ime

Pekara Dan i noć.

Putujuće kuće: Pogledajte galeriju neobičnih kampera kojima ljudi dolaze na ljetovanje u Hrvatsku +30