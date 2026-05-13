Cikla je vrlo hranjivo korjenasto povrće koje se može pripremiti na različite načine - u Hrvatskoj se najčešće kuha i jede “na salatu”. Ovo niskokalorično povrće obiluje željeznom, antioksidantima i drugim vrijednim nutrijentima.
Cikla ima još finiji okus kada se ispeče. Kada se cikla izloži pečenju na visokim temperaturama, prirodni šećeri u cikli se karameliziraju, okusi se produbljuju i postaju slađi.
Pečenje ovog korijenastog povrća nije onako komplicirano kao što mislite. Najteži dio u cijelom postupku jest guljenje sirove cikle. Ogulite je uz pomoć gulilice za povrće, a obavezno upotrijebite i rukavice kako ne biste obojili svoje prste u crvenu boju.
Pečena cikla - sastojci:
- 8-10 oguljenih komada cikle
- 65 ml biljnog ulja po želji
- 1-2 čajne žličice mediteranske mješavine začina
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- ½ limuna
- sol i papar po želji
Pečena cikla - priprema:
- Ogulite ciklu i narežite je na kocke otprilike iste veličine. Stavite je sa strane.
- U velikoj posudi pomiješajte biljno ulje, limunov sok, mediteransku mješavinu začina, češnjak u prahu, sol i papar po želji. U dobivenu marinadu ubacite narezanu i očišćenu ciklu i sve dobro promiješajte.
- Prebacite ciklu na lim za pečenje ili u vatrostalnu posudu i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 50 minuta do sat vremena, odnosno dok se cikla ne ispeče do kraja.
- Poslužite pečenu ciklu kao predjelo ili prilog jelima. Dobar tek!
