Cikla je vrlo hranjivo korjenasto povrće koje se može pripremiti na različite načine - u Hrvatskoj se najčešće kuha i jede “na salatu”. Ovo niskokalorično povrće obiluje željeznom, antioksidantima i drugim vrijednim nutrijentima.

Cikla ima još finiji okus kada se ispeče. Kada se cikla izloži pečenju na visokim temperaturama, prirodni šećeri u cikli se karameliziraju, okusi se produbljuju i postaju slađi.

Pečenje ovog korijenastog povrća nije onako komplicirano kao što mislite. Najteži dio u cijelom postupku jest guljenje sirove cikle. Ogulite je uz pomoć gulilice za povrće, a obavezno upotrijebite i rukavice kako ne biste obojili svoje prste u crvenu boju.

Pečena cikla - sastojci: 8-10 oguljenih komada cikle

65 ml biljnog ulja po želji

1-2 čajne žličice mediteranske mješavine začina

1 čajna žličica češnjaka u prahu

½ limuna

sol i papar po želji Pečena cikla - priprema: Ogulite ciklu i narežite je na kocke otprilike iste veličine. Stavite je sa strane. U velikoj posudi pomiješajte biljno ulje, limunov sok, mediteransku mješavinu začina, češnjak u prahu, sol i papar po želji. U dobivenu marinadu ubacite narezanu i očišćenu ciklu i sve dobro promiješajte. Prebacite ciklu na lim za pečenje ili u vatrostalnu posudu i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 50 minuta do sat vremena, odnosno dok se cikla ne ispeče do kraja. Poslužite pečenu ciklu kao predjelo ili prilog jelima. Dobar tek!

Pet vrsta hrane koju biste trebali jesti (češće) ako imate visok kolesterol +0