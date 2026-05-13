Galerija 1 1 1 1 Danas nam je teško zamisliti obrok za stolom bez jedaćeg pribora, no u Europi 17. stoljeća večere su češće izgledale kako okupljanje divljaka nego otmjeni društveni događaj. Gosti su dolazili naoružani vlastitim bodežima kojima su rezali hranu, nabadali komade mesa, pa i čistili zube nakon jela, a ako bi došlo do žestoke rasprave, bili su odmah spremni i za oružani sukob.

No na današnji dan, 13. svibnja 1637., francuski kardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu, predstavio je – jedaći nož. Njegovo rješenje bilo je jednostavno, ali revolucionarno. Naredio je da se vrhovi i oštri rubovi noževa zaoble kako više ne bi mogli služiti kao oružje ili kao improvizirane čačkalice. I tako je nastao običan nož kakav danas poznajemo.

Zašto je Bog čovjeku dao prste?

Vilice su postojale već u Bizantskom Carstvu i renesansnoj Italiji, ali su dugo smatrane nepotrebnim luksuzom, pa čak i znakom pretjerane profinjenosti. U nekim europskim zemljama Crkva ih je u početku gledala s nepovjerenjem jer se vjerovalo da nije bez razloga "Bog čovjeku dao prste".

Većina ljudi svih slojeva u srednjem i ranom novom vijeku jela je rukama. Kao tanjur uglavnom je služio komad kruha, a meso se trgalo zubima ili, ako nije išlo, oštrim noževima ili bodežima koje su ionako svi nosili sa sobom. Tijekom 16. i 17. stoljeća vilica se tiho uselila u dvorske blagovaonice, najprije u Italiji i Francuskoj, a zatim i drugdje.

Iako se Richelieu smatra ocem jedaćeg noža, postoje zapisi da je još u 15. stoljeću Filip Dobri, burgundski vojvoda, koristio nož sa zaobljenim vrhom. Međutim, taj se običaj tada nije proširio.

Kardinal Richelieu bio je jedna od najmoćnijih osoba Francuske 17. stoljeća i glavni ministar kralja Luja XIII. Povjesničari navode kako nije podnosio loše manire za stolom, a posebno mu je smetalo čačkanje zuba bodežima.

No njegov izum možda i nema veze samo s bontonom. Francuska toga doba bila je obilježena političkim spletkama, a Richelieu je imao mnogo neprijatelja... Ovako je mogao biti miran, ili mirniji, barem dok jede.

