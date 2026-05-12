U novom izdanju Putničke klase IP gostuje Edo Toplak s putopisnim predavanjem koje povezuje dva sasvim različita krajolika i iskustva: arktički svijet Svalbarda i tropsku svakodnevicu Vijetnama.

Na krajnjem sjeveru Europe vodi nas na Svalbard, otočje u Arktičkom oceanu, nadomak Sjevernog pola – prostor ledenjaka, polarnih dana, neobičnih pravila života i izolirane svakodnevice u najsjevernijem gradu na svijetu. Bit će riječi o krajoliku bez cesta, o životu pod znakom polarnog medvjeda, o rudarskoj prošlosti, globalnom trezoru sjemenja i osebujnoj atmosferi mjesta koje istodobno djeluje surovo, nestvarno i fascinantno.

Drugi dio predavanja vodi nas u Vijetnam – zemlju snažnih kontrasta, užurbanih gradova, bogate povijesti, rižinih polja, riječnih delti, hramova, tržnica i tropske svakodnevice. Edo Toplak govorit će o Sajgonu i Hanoju, delti Mekonga, Da Nangu i Hoi Anu, o tunelima Cu Chi, zaljevu Ha Long, uličnoj hrani, prometu, ljudima i atmosferi zemlje u kojoj se razvoj, tradicija i svakodnevni život neprestano prepliću.

Predavanje donosi osobne putopisne bilješke, zapažanja i humor, ali i širi pogled na mjesta koja nadilaze turističke razglednice, od polarne tišine i arktičke izolacije do tropske vreve i živosti jugoistočne Azije.

Edo Toplak rođen je 1964. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu, gdje je završio i Medicinski fakultet. Radio je u zagrebačkim domovima zdravlja, bolnicama i hitnoj pomoći, Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM), Školi za cestovni promet Zagreb i AKD Mungos. Posljednjih godina zaposlen je u jednoj farmaceutskoj tvrtki. Putuje iz zadovoljstva i uživa u upoznavanju novih krajeva i ljudi. Bavi se fotografijom i pisanjem kratkih putopisa.

Program Putnička klasa IP organizira Centar za kulturu Trešnjevka uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

