Pred vama je novi Punkuferov kviz općeg znanja koji skače od geografije i povijesti, preko umjetnosti i jezika, pa sve do znanosti i ponekog neočekivanog detalja koji – većini – lako promakne. Nema trik-pitanja, ali samo nagađanje teško će vam pomoći.

Riješite ovih 15 pitanja i provjerite snalazite li se dobro na terenu... ili je vrijeme za malo ponavljanja. Bez varanja i – sretno! ;)

<section><h2>Kviz općeg znanja: Možete li odgovoriti točno na sve - bez varanja i nagađanja?</h2></section><section><h2></h2> <p paraid="1582794661" paraeid="{b92fe27a-98e6-4b25-a305-902cb008d847}{3}"><span style="font-size:12px;">Ako se nađete u zemlji cara Hailea Selassieja i kave koja je osvojila svijet, na kojem jeziku bi službeno trebali naručiti espresso?</span><br> </p></section><section><h3></h3> <p>U kojem ćemo sportu sresti ptičicu, odnosno pojam “birdie” koji znači da je dio igre odrađen bolje od očekivanog? <br> </p></section><section><h3></h3> <p paraid="214972334" paraeid="{d3dee8f5-6003-4874-a6bd-ed3fd177cb4d}{10}">Koji kontinent, unatoč svojoj impresivnoj geološkoj povijesti, na svom kopnenom području danas nema aktivnih vulkana? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koja rijeka, na svom putovanju dugom 2850 kilometara, prolazi kroz čak 10 država?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koji se glavni grad nalazi na približno 3650 metara nadmorske visine, što ga čini najvišim administrativnim glavnim gradom na svijetu? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je umjetnik poznat po tome što je do krajnosti doveo poentilizam, slikarsku tehniku u kojoj se motivi grade pomoću sitnih točkica čiste boje? <br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="233175712" paraeid="{452ad38f-89df-40ea-975c-2a67d94c0fc8}{178}">Koja je europska sila bila prva - krajem 15. stoljeća - koja je tijekom razdoblja kolonijalizma uspostavila trajna naselja na području Amerike? </p></section><section><h3></h3> <p>Zvuk joj je dao Ludwig van Beethoven, a mi vas pitamo tko je autor teksta “Ode radosti”? <br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="75527402" paraeid="{6b755d9d-209e-437b-8aa7-cf666a6fda67}{85}">U kojem su gradu 1396. godine dominikanci osnovali visoko učilište, najstarije na prostoru današnje Hrvatske? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Gledamo li “datum” nastanka teksta (16.stoljeće), a ne onaj službenog usvajanja, "Wilhelmus" je nastarija himna koja je danas u uporabi. Koja se država njome ponosi? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je otok bio jedno od ranih središta moći hrvatske plemićke obitelji Frankopan prije njihova širenja na kopnena područja? </p></section><section><h3>Koji se leksikografski hit iz 1595. godine smatra prvim (velikim) rječnikom hrvatskog jezika? <br> <span style="font-size:11px;"></span> </h3></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="279524388" paraeid="{6834eaff-dcd3-4651-a2c6-48452bcfad8b}{50}">Koji živac nosi titulu najdužeg i najdebljeg pojedinačnog živca u ljudskom tijelu? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koji se kanjon, s duljinom od oko 500 kilometara, smatra najdužim na svijetu, barem ako računamo one koji nisu pod ledom? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koji biste danas grad morali posjetiti ako biste željeli zaviriti u prilično dosadan, barem na van, život Imannuela Kanta? U njegovo se doba zvao Königsberg. <br> </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

