Praznik rada ne pada u ljeto, ali je sasvim dovoljno dobar razlog da se ode na neki od naših otoka. More možda još nije za cjelodnevno kupanje, ali jest za šetnju uz obalu, kavu na suncu i onaj osjećaj da ste barem na tri dana ispali iz svakodnevice. Brač u tom periodu funkcionira odlično: trajekt vozi, mjesta nisu prenapučena, a hoteli i resorti već rade punim ritmom. Drugim riječima, idealan trenutak za kratki odmor.

Ako vam je otok Brač opcija, portal Crno jaje trenutno ima nekoliko vrlo različitih prvosvibanjskih ponuda, ovisno o tome želite li all inclusive resort, obiteljski hotel, smještaj u Supetru ili odmor u mobilnoj kućici s više slobode. Zajedničko im je to da sve staju u format produženog vikenda, a razlikuju se po tome kakav tip odmora tražite.

Milna za obitelji koje žele all inclusive i puno sadržaja, od 288 eura

Gava Waterman Milna Resort smješten je u uvali Osibova, nedaleko od Milne, i dobar je izbor za one koji žele ostati na jednom mjestu i imati dovoljno sadržaja bez potrebe za dodatnim planiranjem. Ponuda kreće od 288 eura i uključuje 2 ili 3 noćenja za dvije odrasle osobe i dijete do 12 godina, uz all inclusive uslugu te korištenje bazena, saune, sportskih terena i niza dodatnih sadržaja. Ono što ovu opciju čini praktičnom jest to što stvarno uključuje brojne sadržaje: od obroka i pića do aktivnosti poput mini golfa, stolnog tenisa, tenisa, boćanja i dječjeg igrališta. Milna je sama po sebi jedno od mirnijih mjesta na Braču, s lijepom rivom i dobrom bazom za šetnju ili kratki izlet, pa je ovo dobar izbor za obitelji koje žele malo mora, malo hlada i što manje razmišljanja.

Supetar za one koji žele klasični resort odmor, od 316 eura

Ako vam više odgovara boravak u većem resortu i želite biti blizu centra najvećeg bračkog mjesta, Hotel Waterman Kaktus u Supetru ima smisla. Ponuda kreće od 316 eura i odnosi se na 2, 3 ili 4 noćenja uz all inclusive uslugu, za dvije odrasle osobe, uz mogućnost boravka djeteta do 12 godina gratis, ovisno o odabranoj sobi. Supetar je praktičan jer vam nudi ono što mnogi traže za produženi vikend: trajekt vas dovodi ravno u mjesto, sve je blizu, a opet imate osjećaj da ste pobjegli iz grada. Hotel Kaktus je dobar za goste koji vole kombinirati hotelski komfor s laganom šetnjom do rive, kafića i grada. U ponudi su bazeni, sportski sadržaji, dječja i sportska igrališta te all inclusive koncept koji olakšava boravak svima koji ne žele svaki obrok rješavati posebno.

Waterman Svpetrvs za više prostora i malo fleksibilniji obiteljski boravak, od 576 eura

Treća opcija također je u Supetru, ali je koncept ipak malo drukčiji. Waterman Svpetrvs Resort je veći kompleks s više tipova smještaja, pa će više odgovarati onima koji žele apartmanskiji osjećaj boravka, ali i dalje uz resort infrastrukturu. Cijena kreće od 576 eura, a ponude uključuju 2, 3 ili 4 noćenja u različitim tipovima soba, uz all inclusive uslugu i sadržaje poput unutarnjeg i vanjskog bazena, fitnessa, mini golfa, stolnog tenisa i teniskog terena. Ovaj resort je dobar izbor za obitelji koje žele više prostora i malo više privatnosti nego u klasičnoj hotelskoj sobi. Supetar je ovdje dodatni plus, jer se iz resorta lako ide u grad, na večernju šetnju ili na trajekt bez kompliciranja.

Za ekipu ili veću obitelj: mobilna kućica u Supetru, od 150 eura

Ako vam hotelski režim nije presudan i draža vam je varijanta u kojoj imate vlastiti ritam, Waterman Beach Village je možda najzanimljivija opcija od svih. Cijena kreće od 150 eura, a odnosi se na najam mobilne kućice za do četiri odrasle osobe i dvoje djece do 12 godina, na 2, 3 ili 4 noćenja. Ova opcija ima drukčiju logiku odmora: manje ste vezani uz hotelski raspored, imate vlastitu kuhinju, terasu i više privatnosti, a i dalje koristite bazen, dječji bazen, sportske sadržaje i zajedničke zone u naselju. To je dobra varijanta za društvo ili veću obitelj koja želi biti zajedno, ali bez klasične hotelske strukture. Dodatni plus je što se iz Waterman Beach Villagea lagano stiže do centra Supetra, pa možete birati hoćete li dan provesti uz bazen, na šetnici ili u nekoj od gradskih konoba.

