Galerija 1 1 1 1 Rajna je stoljećima bila jedna od najvažnijih trgovačkih i prometnih arterija Europe, a njezin najupečatljiviji dio, između Bingena i Koblenza, danas je poznat po iznimno velikoj koncentraciji srednjovjekovnih dvoraca i utvrda. Na toj 65 kilometara dugoj dionici, koju je prepoznao i UNESCO, nalazi se oko četrdeset dvoraca, palača i ruševina, zbog čega se ovaj kraj smatra jednim od najposebnijih riječnih krajolika Europe.

Rijeka duga približno 1230 kilometara izvire u švicarskim Alpama i teče prema sjeveru sve do Nizozemske, gdje se ulijeva u Sjeverno more. Na svom putu prolazi kroz ili čini granicu šest država: Švicarske, Lihtenštajna, Austrije, Njemačke, Francuske i Nizozemske.

Na dijelu koji se naziva Rajnska klisura, poznata i kao Rheinschlucht ili pak dolina Gornje srednje Rajne u prosjeku stoji po jedan dvorac na svakih kilometar i pol udaljenosti, nanizan uz rijeku poput bisera.

Razlog za to leži u kombinaciji geografije, politike i trgovine. Mnogi su dvorci služili ne samo kao obrambene utvrde, nego i kao carinske postaje s kojih su lokalni vladari nadzirali i oporezivali promet rijekom. Strme padine klisure dodatno su pogodovale gradnji utvrda jer su pružale pregled nad riječnim tokom i stratešku prednost u obrani.

Inspiracija umjetnika

Među najpoznatijim dvorcima ističe se Marksburg, jedan od rijetkih koji nikada nije razoren i koji je do danas ostao gotovo u izvornom obliku. Rheinfels, danas u ruševinama, nekoć je bio jedna od najvećih utvrda na Rajni. Pfalzgrafenstein posebno je zanimljiv jer se nalazi na otočiću usred rijeke i služio je kao mjesto za naplatu riječnih pristojbi. Schönburg je nadgledao promet i trgovinu, dok je Ehrenfels, iz ranog 13. stoljeća, također bio povezan s kontrolom i oporezivanjem riječnog prometa.

Osim svoje strateške važnosti, Rajna ima i snažan kulturni utjecaj. Njezini krajolici stoljećima su inspirirali pjesnike, slikare i putnike. U 19. stoljeću upravo je ovaj dio rijeke bio jedno od središta romantizma, a umjetnici i pisci pridonijeli su stvaranju njezina prepoznatljivog imidža koji traje i danas.

Mnogi dvorci danas su otvoreni za posjetitelje, a neki su pretvoreni u muzeje, restorane ili hotele. Plovidba Rajnom ostaje jedan od najpopularnijih načina za upoznavanje ovog područja, jer omogućuje pogled na dvorce, vinograde i povijesne gradove iz najljepše perspektive.

Iako rijeka ne prolazi doslovno kroz sve dvorce, njezin tok vodi uz njih i između njih, a Rajna se s razlogom opisuje kao podsjetnik na europsku srednjovjekovnu prošlost.

