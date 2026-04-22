Rijeka Slunjčica školski je primjer divlje ljepote koja osvaja zaljubljenike u netaknutu prirodu. Bistra voda izvire iz krškog vrela na spoju drevnih dolomita i vapnenaca, stvara jezerce i zatim putuje dalje, te oblikuje krajolik. Slunjčica je "kriva" za slikovit kanjon, raznolika staništa i travnjake na kojima rastu rijetke i zaštićene biljne vrste. Bistra rijeka dio je europske mreže NATURA 2000, što potvrđuje koliko je ovaj prostor dragocjen i osjetljiv. Riječ je o izuzetno vrijednom ekosustavu koji zahtijeva posebnu brigu kako bi takav i ostao.

Male Plitvice

Najljepši dio Slunjčice čeka vas u Rastokama, gdje se ulijeva u Koranu i pretvara u čaroliju sedrenih slapova, malih jezera i brzaca. Ondje je i Stara centrala na Slunjčici. Nekadašnja hidrocentrala, izgrađena 1928. godine, bila je simbol napretka jer je upravo ondje zasvijetlila prva žarulja u Slunju. Centrala je uništena u Drugom svjetskom ratu, a danas je sjedište ribolovnog društva "Slunjčica" Slunj.

Slunj sam po sebi nosi snažan pečat povijesti. Njegov stari grad, smješten na strmoj stijeni koju s tri strane obavija Slunjčica, izgleda kao da je izrastao iz prirode. Nekada rezidencija knezova Krčkih, kasnije vojno uporište i središte života, danas čuva slojeve vremena u svojim zidinama. S druge strane rijeke razvilo se naselje čiju jezgru čine franjevački samostan i crkva.

Pješačke staze

U Slunju vas čeka niz lijepih staza za šetnju i istraživanje prirode. Rastočka rapsodija (SL1) vodi iz Rastoka uz slapove i mlinice do kupališta Kotlac, dok Staza slunjskih velikana (SL2) kruži oko grada i spaja kulturne znamenitosti sa šumom i rijekom Koranom. Na nju se nadovezuje najdulja ruta, SL3 – Uz Koranu na Glavicu, koja prolazi kroz šume, uz izvore i pećine.

Uz rijeku Slunjčicu vodi SL4, mirna staza prema njezinu izvoru, s mostićima i starim mlinovima. Put Rastoka (SL7) kreće od hotela Mirjana prema vidikovcu Strmac, uz mogućnost nastavka na dodatne staze (SL5 i SL6). Poseban doživljaj nudi SL8 – Kanjon Korane, koji prolazi kroz impresivan kanjon, koji možete doživjeti i ziplineom.

Tu su i dodatne rute poput Puta cetingradskog sabora i šetnje do Salopek mlina za one koji žele istražiti još više. U svakom slučaju, neće vam biti dosadno.

