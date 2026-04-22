Galerija 1 1 1 1 Ogulin se nalazi u podnožju planine Klek, a poznat je po spoju prirodnih fenomena i književne baštine. Grad leži iznad razgranatog podzemnog sustava kojim teče rijeka Dobra, najduža hrvatska ponornica. U Ogulinu je rođena Ivana Brlić-Mažuranić, autorica Priča iz davnine, zbog čega se grad često povezuje s bajkama i legendama. Uz to, područje je poznato i po lokalnim pričama o Kleku i njegovim "vješticama", koje su dio usmene tradicije.

Najpoznatija prirodna atrakcija Ogulina nalazi se u samom centru grada. Riječ je o Đulinu ponoru, hidrogeološkom fenomenu u kojem rijeka Dobra završava svoj površinski tok i ponire u dubinu od oko 40 metara. Ponor se nastavlja u špiljski sustav Đula – Medvedica, najduži speleološki objekt u Hrvatskoj. Do sada je istraženo više od 15 kilometara kanala i dvorana.

Posjetitelji mogu prići vidikovcu iznad ponora i promatrati kako rijeka nestaje ispod strmih kamenih litica. Lokacija je lako dostupna i često je jedna od glavnih točaka obilaska grada.

Legenda o Đuli

Naziv ponora povezuje se s legendom iz 16. stoljeća. Prema predaji, djevojka Đula (ili Zulejka), kći zapovjednika ogulinske tvrđave, bila je obećana starijem plemiću, ali se zaljubila u mladog kapetana Milana Juraića. Nakon vijesti o njegovoj pogibiji u borbi protiv Turaka Đula se, prema legendi, bacila u ponor. Ta je priča i danas dio lokalnog identiteta i često se prenosi posjetiteljima. Na jednoj od stijena iznad ponora može se uočiti oblik koji podsjeća na ljudski profil, što se povezuje s likom Milana.

Što očekivati pri posjetu

Ogulin je kompaktan grad, a Đulin ponor nalazi se na pješačkoj udaljenosti od većine znamenitosti, uključujući frankopanski kaštel i Ivaninu kuću bajke.

Područje oko ponora uređeno je za posjetitelje, s pogledima na kanjon i rijeku, a za one koji žele dodatno istražiti prirodu ovog kraja, okolica Ogulina nudi i planinarske staze, izlete na Klek te mogućnosti za speleološka istraživanja uz stručnu pratnju.

