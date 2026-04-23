Na nešto više od dvjesto kilometara od Zagreba, na granici Slovenije i Italije, nalazi se krška visoravan Kras. Destinacija je to koja na jedinstven način spaja prirodne ljepote, bogatu tradiciju i autentičan način života koja godinama privlači veliki broj turista iz cijelog svijeta. Po čemu je Kras toliko popularan i zašto u posljednje vrijeme privlači i sve više hrvatskih putnika? Ovaj krajolik, oblikovan kamenom, vjetrom i promjenjivim vremenom, poznat je po svojim suhozidima, vinogradima, krdima lipicanaca koji slobodno trče livadama i tajanstvenim podzemnim svjetovima poput špilja koje je potrebno istražiti..

U srcu Krasa je Lipica, mjesto koje simbolizira eleganciju i tradiciju ovog kraja, a ujedno i jedna od najstarijih ergela na svijetu. Osnovana 1580. godine od strane Karla II. Austrijskog s ciljem uzgoja snažnih, profinjenih konja za potrebe habsburškog dvora postala je simbol plemenitosti i vrhunskog uzgoja lipicanca u neprekinutoj tradiciji uzgoja na istom mjestu. Najstarija štala, poznata kao Velbanca, svjedoči o bogatoj povijesti i pažnji koja se stoljećima posvećuje svakom grlu, interaktivan muzej spaja prošlost i sadašnjost, a cijelo imanje na kojem se Lipica nalazi nalikuje prekrasnoj filmskoj kulisi.

Tu će vas oduševiti prostrani pašnjaci, aleje stoljetnih hrastova, bijele ograde koje stvaraju prepoznatljiv krajolik, mir, ljepotu i eleganciju lipicanaca koji će pred vama, u 55-minutnoj predstavi koju je režirala škola jahanja Lipica i i 'zaplesati'. Lipica je divna destinacija za jednodnevni izlet ili vikend koji možete proširiti na cijelu destinaciju.

Spavanje u 'štali'

U srcu ovog jedinstvenog krajolika nalazi se Hotel Maestoso - sofisticirani hotel koji savršeno utjelovljuje duh Lipice. Njegovo ime dolazi od jedne od klasičnih linija lipicanaca, a arhitektura i dizajn odaju počast tradiciju uzgoja lipicanaca. Vanjski izgled hotela nenametljivo se uklapa u krški pejzaž, dok interijer donosi toplinu i autentičnost kroz detalje inspirirane konjičkim svijetom – posebno dizajnirane ograde, pregradne stijene, rustikalna vrata, kreveti koji nalikuju plastovima sijena samo su neki elementi koji stvaraju atmosferu koju nećete pronaći nigdje drugdje. Sa svojih 139 elegantno uređenih soba, hotel nudi savršen balans modernog luksuza i prirodnog ambijenta što potvrđuje i oznaka Zeleni ključ – koja jamči odgovoran odnos prema okolišu bez kompromisa na kvaliteti usluge.

Gastronomija koja osvaja i najzahtjevnija nepca

Prilikom posjeta Lipici, samim ulaskom na imanje koje se proteže na 311 hektara znajte ovo - ako dolazite u jednodnevni posjeti uz zanimljiv razgled ergele, predstave s lipicancima osvojiti će vas i prekrasne zelene oaze u kojima mogu uživati svi uzrasti. Kad ogladnite, tu je restoran Gratia iz kojeg tijekom cijelog dana miriše odlična hrana. Restoran je hotelski (dio je hotela Maestoso, a hrana koju ćete pojesti ovdje daleko je od onog 'hotelskog okusa hrane'.

Tu mladi chef Blaž Vodopivec sa svojim timom svaki dan ručno radi tjesteninu, posebno raviole punjene lokalnim sirom i začinima, na poseban način sljubljuje tradicionalno i moderno, a svakom gostu omogućuje da upravo unikatnom slasticom završi svoj obrok. Boravite li u Lipici nekoliko dana, svakako isprobajte i gastronomiju u Hiši Krasna koja se nalazi nedaleko Lipice, u selu Lokva. Hranu u ovom boutique gastronomsko utočištu potpisuje chef Aleš Širca, koji stvara kreativna jela prema filozofiji „moderno i domaće“. Lokalni, sezonski i ekološki sastojci ovdje dobivaju potpuno novu dimenziju a užitak se upotpunjuje lokalnim vinima.

Kad smo kod vina, u Krasu je vinska zvijezda je teran koji kušajte u obiteljskoj vinariji Lisjak, jednoj od najprepoznatljivijih vinskih odredišta na Krasu. Ova obiteljska vinarija poznata je po vrhunskim vinima, ali i po posebnom doživljaju koji pruža svakom gostu. Vinariju koju vodi Boris Lisjak teško ćete zaboraviti - Boris će vas povesti u jedinstvenu vinsku priču, kroz podrume stare i do 100 godina, poslužujući vam vina vrhunske kvalitete. Među mnogima se posebno ističu autohtone sorte poput terana i vitovske grganje koje će upotpuniti i plate s kraškim pršutom i kobasicom.

Destinacija koju ćete poželjeti istraživati svakog dana

Osim činjenice da na Krasu nećete ostati gladni i žedni, te da će vam domaćini ponuditi jedinstvene gastronomske doživljaje, ovaj kraj idealan je i za sve koji traže aktivan odmor u prirodi. Boravak u Lipici pruža savršenu ravnotežu između opuštanja i aktivnosti. Ljubitelji golfa mogu uživati na jedinom golf igralištu u regiji koje je otvoreno tijekom cijele godine, okruženom tipičnim krajolikom i blagom klimom koja omogućuje igru u svim sezonama.

Za one koji preferiraju boravak u prirodi, Kras nudi brojne šetnice i biciklističke staze koje vode kroz vinograde, kamena sela i nepregledne suhozide. Svaka ruta otkriva novu dimenziju ovog jedinstvenog krajolika, gdje se isprepliću prirodna ljepota i kulturna baština. Boravak u Lipici također je izvrsna polazna točka za istraživanje šire regije.

Škocjanske jame, koje su pod zaštitom UNESCO-a. spektakularni su podzemni svijet koji krije jedan od najvećih podzemnih kanjona u Europi, kojim protječe rijeka Reka, ostavljajući posjetitelje bez daha svojom veličinom i snagom prirode.

U Sežani svakako zavirite u Botanični vrt u kojem možete uživati u mirnoj šetnji među egzotičnim biljkama, pažljivo uređenim povijesnim vrtovima i elegantnom palmariju koji podsjeća na raskošne bečke vrtove. Ova zelena oaza pruža savršeno mjesto za predah i opuštanje cijele obitelji.

Ako želite osjetiti duh prošlosti, krenite u Štanjel, jedno od najstarijih naselja na Krasu. Njegove kamene ulice, Ferrarijev vrt i očaravajući vidikovci pružaju nezaboravan pogled na krajolik, a unutrašnjost ove utvrde skriva divnu galeriju, interaktivni muzej koji priča priču o Krasu i jedinstveni muzej slovenskog jezika u kojem ćete poželjeti naučiti ponešto slovenskog. Stanite, naučite - tko zna možda ćete ga progovoriti već u idućem obilasku Krasa - destinaciji koja pruža unikatan doživljaj svim osjetilima.

