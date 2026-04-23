Rijeka Kupa duga je gotovo 300 kilometara i treća je po duljini u Hrvatskoj, nakon Save i Drave, ali je ujedno i je najdulja rijeka čiji je izvor i ušće u Lijepoj Našoj. Izvire u Gorskom kotaru, a kod Siska se ulijeva u Savu. U gornjem toku prolazi kroz šumoviti kanjon s brzacima i slapovima, dok kod Ozlja prelazi u mirniji, nizinski tok. Prolazi kroz Karlovac, gdje prima svoje najveće pritoke, te dalje teče prema Petrinji i Sisku.

Tirkizno jezero

Izvor Kupe nalazi se u podnožju planine Risnjak i izgleda poput malog jezera dugog oko stotinjak i širokog tridesetak metara. Na nadmorskoj visini od 321 metra voda izbija iz dubine, a u njezinim nijansama plave i zelene lako je izgubiti pojam o vremenu i uroniti u njezinu ljepotu. Okružen je strmim stijenama i gustom šumom, a tirkizna voda izvire iz velike dubine kroz dva okomita kanala nalik bunarima. Posebnost ovog izvora jest i to što nikada ne presušuje.

Smješten je unutar Nacionalnog parka Risnjak i zaštićen je kao spomenik prirode još u šezdesetim godinama. Riječ je o jednom od najsnažnijih i najdubljih krških vrela u Hrvatskoj, ali i o prirodnoj pojavi koja i dalje krije brojne tajne. Dio gornjeg toka Kupe, poznat kao Kupska dolina, nosi nadimak Čudesna dolina leptira – i to s razlogom. Ovdje je zabilježen velik broj vrsta, a krajolik ostaje tih i gotovo netaknut.

Kupa - 3 (Foto: Shutterstock)

Goranska kuća znanja

Do izvora Kupe moguće je doći dvjema stazama unutar granica nacionalnog parka. Jedna vodi iz sela Razloge, smještenog na obroncima iznad izvora. Do Razloga se dolazi cestom Crni Lug – Gerovo, s koje nakon Malog Sela treba skrenuti na usku asfaltiranu cestu koja vodi do sela. Ondje se nalazi parkiralište i informativna točka, a staza prema izvoru započinje nedaleko od centra za posjetitelje Goranska kuća znanja.

Put se najprije blago spušta, a zatim postaje strmiji, prolazeći kroz kanjon Krašićevicu. Taj je kanjon većinu godine prohodan, no u vrijeme obilnih kiša ili topljenja snijega može nabujati i otežati pristup.

Sam izvor nalazi se svega nekoliko minuta hoda od tog dijela. Staza je duga oko 1820 metara, savladava visinsku razliku od 229 metara i smatra se srednje zahtjevnom, a za obilazak je potrebno oko 35 minuta.

Rodna kuća rijeke Kupe

Druga staza polazi iz mjesta Hrvatsko, koje se nalazi na granici sa Slovenijom i dostupno je iz više smjerova, uključujući Delnice, Brod na Kupi, Gerovo i Čabar.

Staza započinje na lijevoj obali rijeke, a prvi dio, poznat kao Ribička staza, prati tok Kupe i vodi do sela Kupari, uz nekoliko mjesta za odmor. Od tamo put nastavlja makadamskom cestom kroz zaseoke Kupari Srednji i Gornji.

U Gornjim Kuparima nalazi se i centar za posjetitelje Rodna kuća rijeke Kupe, koji pruža dodatne informacije o ovom području i njegovoj bioraznolikosti. Dalje staza vodi preko livade i kanjona Sušice, koji također može biti nabujan, a zatim preko pješačkog mosta na desnu obalu Kupe sve do izvora. Ova ruta duga je oko 4850 metara, visinska razlika iznosi oko 26 metara, a za obilazak je potrebno oko sat i dvadeset minuta.

Najbolje vrijeme za izlet

Posjet izvoru Kupe poseban je doživljaj u svako doba godine. U toplijim mjesecima privlači svježinom i bojama, dok u kišnim razdobljima ili maglovitim jutrima stvara gotovo nestvaran ugođaj. Upravo ta kombinacija prirode, tišine i promjenjivih prizora čini ovaj kraj jednim od najljepših mjesta za izlet u Hrvatskoj.

Kada je riječ o opremi, dovoljne su vam udobne i čvrste tenisice te dovoljno vode. Staza je dobro markirana pa nema straha od lutanja, no prije polaska preporučuje se provjeriti vremensku prognozu jer nakon jačih kiša pojedini dijelovi mogu biti teže prohodni.

