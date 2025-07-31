Da, ljeto još traje, otprilike je većina ljudi obavila svoj godišnji, a neki ga još čekaju. No, i kolovoz je pri kraju a onda stiže realnost – povratak na posao, još kraći dani, prve kiše… Srećom, Zagreb i na jesen nudi svašta, pa da vam još jedna jesen prođe u dobrom tonu, malo smo provjerili što vas čeka u metropoli i izdvojili nekoliko stvari.

Festival svjetske književnosti (31.8. – 4.9.)

Održava se već tradicionalno, a ove godine program će se odvijati na tri lokacije – HNK u Zagrebu, Knjižara Fraktura, Galerija Kranjčar. Uz brojne autore s domaće scene, publika će moći čuti i što o književnosti imaju reći i velika svjetska imena, poput Sergeja Lebedeva, Fernanda Aramburua i Leile Slimani. Ulaznice su već dostupne, pa ako vas nešto posebno interesira iz bogatog program – kupite ih na vrijeme.

Alphaville (5.9.)

Legendarni njemački bend, koji je slavu stekao osamdesetih godina prošlog stoljeća, stiže na Zagrebački velesajam. Publika će tako imati prilike uživati u bezvremenskim hitovima kao što su „Dance with Me“ i „Forever Young“. Stariji će se uz Alphaville sigurno prisjetiti burne mladosti, a karte su dostupne po cijeni od 60 €.

PIF – međunarodni festival kazališta lutaka (12.9 – 18.9.)

Ovaj festival održava se 58. put, a velika većina programa odvija se u Kulturnom centru Travno. Internacionalnog je karaktera, pa će tako i ove godine biti prisutni kazalištarci iz ostatka Europe, a dio programa odvijat će se i vani, primjerice, na platou Mamutice. Predviđene cijene ulaznica su 5 € za djecu i duplo više za odrasle, a jedno je sigurno – ako imate malu djecu, s ovim festivalom ne možete pogriješiti.

Nena (3.10.)

Skočimo malo do početka listopada, a ostanimo kod njemačkih glazbenika. Legendarna Nena, koja je također obilježila osamdesete i svjetsku slavu stekla hitom „99 Luftballons“ koji je bio broj jedan na raznim ljestvicama, stiže u Tvornicu kulture. Predstavit će ujedno i pjesme sa zadnjeg albuma, a ulaznice po cijeni od 35 eura mogu se kupiti na blagajni Tvornice.

OktoBeerFest (10.10. – 19.10.)

Po uzoru na najveći i najpoznatiji svjetski festival piva, onaj u Munchenu, i na velesajmu će niknuti šatori gdje će se točiti hektolitri piva. Organizatori najavljuju 10 hektara šatora, ali i postavljanje ogromnog zabavnog parka s raznim atrakcijama. Najavljen je i bogati glazbeni program, raskošna ugostiteljska ponuda, dolazak craft pivovara… U svakom slučaju, živo nas zanima kako će proći ovaj zagrebački OktoBeerFest!