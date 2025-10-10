Galerija 17 17 17 17 Skenderica 1912, najstariji zagrebački restoran koji postoji više od stotinu godina, još od vremena kada su Purgeri u na remetski brijeg odlazili na izlet. S novim je vlasnikom, Brunom Pavlićem, prije dvije godine zakoračila u novo poglavlje, a gastronomska scena Zagreba s ovom je Skendericom dobila mjesto na kojem se tradicija čuva – ali na suvremen način.

Restoran na adresi Remete 168 u partnerstvu s Cateringom Lisak čuva sve okuse starog Zagreba, ali ih se ne boji prezentirati na nov način, ni trenutka ne odustajući od kvalitete i vrijednosti koje su im zajedničke. U ispisivanju novog jesenskog menija kućnom chefu Ivanu Najdeku svojim se iskustvom i kreativnošću pridružio chef Mario Mihelj, a rezultat je – čista čarolija.

Trdadicija na moderan način

Osnova jesenskog menija sezonske su i lokalne namirnice, domaća kuhinja neiscrpno je nadahnuće, a izvedba ne zazire od novog i drugačijeg. Savršena ravnoteža između tradicionalnog i modernog, s okusima kestena, vrganja, buče i zelja, uzbudljiv je koncept koji istovremeno budi nostalgiju i tetoši zahtjevna nepca.

Skrenderičina reinterpretacija zagrebačkog stola u jesenskim bojama uspješno je spojila domaću i vrhunsku kuhinju, baš kao što i sam prostor uređen kao klasičan zagrebački građanski stan - s izrezbarenim kredencima, masovnim ogledalima, kaljevom peći i „domaćim“ detaljima spaja atmosferu doma i vrhunsku uslugu - u bijelim rukavicama.

Jelovnik se sastoji od razumnog broja jela – po dva hladna i topla predjela, dvije juhe, četiri glavna jela i deserta. Zabava počinje čim pročitate njihova imena i sastojke – ovdje su baš sva jela iz jednog tipčinog zagrebačkog djetinjstva, ali možda ne u kategorijama u kojima biste ih očekivali. Picek z mlincima kao juha? O, da, ali vratit ćemo mu se malo kasnije.

Jedina zamjerka koju nakon pomne degustacije svega ponuđenog možemo pronaći jest to što (za sada, možda su nas čuli) u ponudi ne postoji degustacijski meni jer vjerujemo da će se gosti teško odlučiti samo za jedno jelo ili izbor koji u jednom posjetu mogu probaviti – što je doista šteta. No dosta o dojmovima, vrijeme je da progovorimo o hrani.

Kreativnost... i emocije (na meniju)

Prvo hladno predjelo na jelovniku chefova Mihelja i Najdeka, terina peta četvrtina, je sporo kuhani goveđi jezik i rep sa suhim marelicama, bučinim golicama, kremom od jabuke i hrena, majonezom od bučinih sjemenki i ukiseljenom ljutikom.

Drugo je kremasti pileći parfe – pileća pašteta s pikantnim džemom od rajčice i prahom od tostiranih pistacija, poslužena na finim domaćem krugu s hrskavom koricom. Oba su divno balansirana, puna okusa i odličan uvod u sve što slijedi. Ovdje je već jasno da i ono „domaće“ i ono „moderno“, nisu samo parole.

Kao toplo predjelo oduševile su nas krpice sa zeljem koje je chef Najdek „preuredio“ u raviol punjen kupusom, posut s hrskavim špekom i poslužen u kremastom umaku. Drugo toplo predjelo su jednako savršeni gnudi s vrganjima i domaćom skutom.

Obje su juhe, primjereno sezoni, guste i zasitne. Prva, sa sljemenskim vrganjima gotovo je klasična, a razigrana je tek s kapi peršinovog ulja. Druga je juha spomenuti picek z mlincima i doista je i juha i picek u mlincima. Skenderica se kroz čitav svoj jesenski meni pogirava s vašim okusima i sjećanjima tako da ono poznato prezentira u novom obliku ili na sasvim neočekivan način.

Prvo na popisu glavnih jela je kopunova rolada, u kojoj su batak i zabatak umotani u mlice, a okusi su divno naglašeni uljem od mladog luka. Tu je i Wellington – ali s jelenovim mesom u, naravno, školski hrskavom lisnatom tijestu, poslužen s kestenima u umaku od crnog vina i jusa.

Patka na jesenski - pačja prsa s izmrvljenim bučinim sjemenkama, pireom od bundeve i umak od crvenog vina malo je laganiji izbor, ali i dalje s puno sezonskog karaktera i sjajno pogođenim kombinacijama. Iako su sva ova jela lijepo prezentirana i poslužena, naručite li mirisni sporo pečeni janjeći but dobit ćete pravi performans.

Naime, nakon što se janjetina kuhala punih osam sati metodom sous vide , ona se dovršava - pred gostom i poslužuje s pečenim komoračem, krumpirom i korjenastim povrćem. I za kraj, desert. Nije sladak, ali je jednako slastan: domaća bučnica s domaćim vrhnjem kojoj je nemoguće naći zamjerke.

Skenderičin jesenski meni, ukratko, prava je svečanost hrane. Svaki je zalogaj posveta lokalnom i sezonskom, koja jednako koketira i s tradicijom i sa suvremenošću… kao i s emocijama.

