Huashan je jedna od pet svetih planina u Kini – nalazi se nedaleko od Xiana u pokrajini Shaanxi. Slovi kao jedna od najstrmijih i najopasnijih planina na svijetu s pet vrhova koje možete istražiti, a koje će testirati izdržljivost i najiskusnijih planinara.

I velika je turistička atrakcija.

Isplati se proći cijelu planinu, ali turisti najradije posjećuju Južni vrh koji se izdiže na 2155 metara, a na čijoj istočnoj litici se nalazi pješačka staza poznata i pod imenom “Daščani put u oblacima” (Plank Walk in the Sky)

Plank Walk in the Sky, Huashan (Foto: Profimedia)

Ovaj drveni most izgradili su taoistički redovnici prije više od sedam stoljeća kako bi dosegnuli idealno mjesto za meditaciju u planinama. Danas je popularna diljem svijeta – svojevremeno je imala svoj viralni trenutak na društvenim mrežama, a internet ju je proglasio najopasnijom i najuzbudljivijom planinarskom stazom na svijetu.

Huashan Plank Walk in the Sky proteže se svega oko 130 metara, a širine je oko 30 centimetara. Da biste je prešli trebat će vam otprilike 10 do 15 minuta. Sastoji se od tri dijela od čega onaj srednji podrazumijeva vertikalni spust po željeznim stepenicama.

Na nju ne možete bez sigurnosnog pojasa, a isti se iznajmljuje na licu mjesta za 30 kineskih yuana, odnosno nešto manje od četiri eura.

Treba vam sigurnosni pojas da biste je prešli (Foto: Profimedia)

Iznimno je popularna, a ljudi čekaju u redu satima kako bi do nje došli - i snimili fotografiju za pamćenje (i društvene mreže). Baš zato, preporučuje se doći na planinu u ranim jutarnjim satima.

Iza cijele priče stoji dobro uhodani posao – do planine možete organiziranim vlakovima, autobusima i osobnim automobilom, a na vrh pješice ili sa žičarom.

Ponesite sa sobom dobre planinarske gojzerice i gotovinu. Ulaz na planinu plaća se 13 do 21 euro po osobi ovisno o dobu godinu u kojoj je posjećujete, a keš će vam trebati i za vožnju žičarom, autobuse i drugi prijevoz

Kako izgleda sama staza, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

