Galerija 2 2 2 2 Camino de Santiago mreža je povijesnih hodočasničkih ruta diljem Europe koje vode do Santiago de Compostele, na sjeverozapadu Španjolske. Hodočasnici njime prolaze više od tisuću godina, a najpopularnija među rutama je Put Svetog Jakova ili Camino Francés, koja započinje u Francuskoj i broji 770 kilometara. Upravo na tom putu pronaći ćete Cruz de Ferro, mjesto na kojem hodočasnici simbolično ostavljaju kamen koji su ponijeli sa sobom i nosili ga sa sobom u ruksaku od početka Camina, Saint-Jean-Pied-de-Porta, oko 545 km.

Camino de Santiago nije samo pješačka ruta nego i put prepun simbola, legendi i mjesta na kojima se stoljećima zaustavljaju posjetitelji iz cijeloga svijeta. Dok prolaze kroz sela, planinske prijevoje i šume, mnogi ljudi na Caminu traže nešto više od same Compostele, potvrde koju dobivaju na cilju. Upravo zato određena mjesta na putu imaju gotovo posebno značenje, a jedno od najpoznatijih svakako je Cruz de Ferro, odnosno Željezni križ.

Najviša točka Camina

Cruz de Ferro nalazi se između mjesta Foncebadón i Manjarín, u planinskom području Montes de León. Smješten na 1504 metra nadmorske visine, označava najvišu točku najpopularnije rute Camina de Santiago. Na prvi pogled djeluje vrlo jednostavno: drveni stup visok oko pet metara na čijem se vrhu nalazi mali željezni križ. No upravo je to jedno od najemotivnijih i najsimboličnijih mjesta cijelog Camina.

U podnožju Željeznog križa tijekom godina nastala je golema hrpa kamenja koju su ondje ostavljali hodočasnici. Tradicija nalaže da svaki hodočasnik do Cruz de Ferra donese kamen iz svog kraja ili ga pronađe putem te ga ondje ostavi kao simbol tereta kojeg želi otpustiti. Mnogi na kamen napišu ime, poruku ili misao posvećenu bliskoj osobi. Za neke je to trenutak tuge, za druge zahvalnosti, oprosta ili novog početka.

Tko je donio prvi kamen?

Postoji nekoliko teorija o podrijetlu Cruz de Ferra. Jedna govori da je križ služio kao orijentir tijekom zime i snijega kada bi put postao teško vidljiv. Drugi vjeruju da mjesto vuče korijene još iz keltskih vremena kada su se na važnim putovima podizali kameni humci poznati kao Montes de Mercurio. Kasnije su takva mjesta dobila kršćanska obilježja pa je na vrh postavljen križ. Prema jednoj od najpoznatijih priča, željezni križ početkom 11. stoljeća ondje je postavio Gaucelmo, opat konačišta u Foncebadónu i Manjarínu.

Cijelo područje oko prijevoja Irago stoljećima je bilo važno mjesto prolaska putnika, trgovaca i hodočasnika. Današnji Cruz de Ferro nalazi se uz cestu koja prati nekadašnji rimski put između Astorge i Ponferrade, pa je jasno da je ova ruta bila važna mnogo prije nego što je postala dio kršćanskog hodočašća.

S Cruz de Ferrom povezane su i brojne legende. Neki hodočasnici vjeruju da upravo ondje simbolično ostavljaju sve ono što ih opterećuje kako bi ostatak puta nastavili lakšeg srca. Drugi ga vide kao mjesto kontemplacije i tišine, a treći jednostavno kao važnu tradiciju Camina.

Fotografije, pisma...

Danas se ondje mogu vidjeti tisuće kamenčića i kamenja, pisama, fotografija i malih predmeta koje ljudi ostavljaju iza sebe. Uz križ je 1982. godine sagrađena i kapelica posvećena svetom Jakovu, zaštitniku hodočasnika, a mjesto je i dalje jedno od najposebnijih trenutaka za mnoge koji prolaze Camino Francés.

Možda upravo zato Cruz de Ferro ostavlja snažan dojam čak i na one koji nisu religiozni. Usred planinskog krajolika, okružen tišinom i kamenjem koje nosi tisuće tuđih priča, lako je razumjeti zašto mnogi hodočasnici upravo ondje zastanu duže nego što su planirali.

