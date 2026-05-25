Neke su lokacije savršene za sve generacije jer nude najrazličitije aktivnosti među kojima će svatko lako pronaći svog favorita i imati ispunjen dan. Bijeg iz grada na jedan dan nije teško organizirati, pogotovo kada se radi o lokaciji kao što je Park prirode Lonjsko polje, koje je smješteno svega sat vremena od Zagreba.

Bilo da tražite ideju za izlet s prijateljima ili obitelji, dodatne informacije o posjetu Lonjskom polju potražite i na stranici Bijelo Jaje.

Priroda u kojoj šetnja ima posebnu čar

Kada se temperature popnu, osvježenje ćemo pronaći u prirodi i zelenilu, nešto čega u Parku prirode Lonjsko polje nikada ne manjka. Rijeke, šume i livade stvaraju pejzaže koji se iz mjeseca u mjesec mijenjaju, pa će odlazak u različitim godišnjim dobima dati i različita iskustva.

PP Lonjsko polje (Foto: PR)

Lokacija koja se nikako ne preskače kada ste već ovdje je Krapje đol, prvi ornitološki rezervat u Hrvatskoj, idealan za laganu šetnju. Iako je staza duga oko šest kilometara, ima dva odmorišta s klupicama uz vidikovac Rezac i vidikovac Žličarku, na kojima možete malo stati, skupiti snage za dalje i poslikati koju fotografiju za društvene mreže.

Nakon takve šetnje, u kojoj će vas pratiti cvrkut ptica, žubor Save i prizori posavskih konja, poželjet ćete da je trajala još malo dulje.

Aktivnosti neće manjkati, a pitanje je samo što vam se radi

Šetnja nije jedina aktivnost koja se ovdje nudi. Lonjsko polje može se doživjeti i na brojne druge načine, a s obzirom na to koliko aktivnosti tražite, nešto s ove liste zvučat će primamljivo.

Plovidbom čamcima na solarni pogon po Strugu ili panoramskom vožnjom turističkim vlakićem kroz Krapje, selo graditeljske baštine, doživjet ćete ih na jedan potpuno drugi način nego samo šetnjom. Spojiti nekoliko ovakvih aktivnosti zajedno će osigurati ispunjen dan, ali s druge strane bez previše napora.

PP Lonjsko polje (Foto: PR)

Oni koji žele malo više sportske aktivnosti mogu se odlučiti i na bicikliranje ili istraživanje rukavca kanuima.

Djeca će uživati u prizorima domaćih životinja

Za obitelji koje dolaze s djecom vrijeme se može ispuniti i zabavnim edukativnim radionicama, ali i upoznavanjem s domaćim životinjama. Mogu se vidjeti konji i krave na slobodnoj ispaši u selu Mužilovčica, što izlet čini još zabavnijim.

Spoj igre, učenja i boravka na otvorenom izmorit će mališane i osigurati im dan za pamćenje.

Niti jedan izlet ne prolazi bez dobre hrane

PP Lonjsko polje (Foto: PR)

Hrana je sastavni dio svakog izleta, a posjet lokalnim restoranima s tradicionalnim jelima oduševit će svakoga. Okusi koji se prenose s generacije na generaciju svidjet će se i mladima i starima.

Park prirode Lonjsko polje kao lokacija za jednodnevni izlet treba biti i na vašem radaru, a dodatne informacije potražite na stranici Bijelo Jaje.