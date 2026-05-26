Galerija 1 1 1 1 Prije deset godina sve je krenulo s jednom idejom, jednim ruksakom i jednim ciljem, vratiti ljude prirodi kroz avanturu i zajedništvo. Danas, deset godina kasnije, HIGHLANDER obilježava veliko jubilarno poglavlje i to na najbolji mogući način, avanturama diljem svijeta.

U deset godina, prerasli su granice jednog događaja i postali globalni pokret koji povezuje ljude različitih kultura, generacija i životnih stilova kroz ljubav prema prirodi i aktivnom životu. Samo tijekom ožujka, travnja i svibnja HIGHLANDER je održao događanja na čak četiri kontinenta.

Avanturistička sezona ove godine započela je u Nepalu, gdje su sudionici imali priliku doživjeti moć Himalaje na jedinstven način. Nakon toga preselili su se na drugi kraj svijeta, u Australiju, na spektakularni Mount Hotham, a potom i na prekrasnu obalu Central Coasta.

Istovremeno, prvi jednodnevni HIGHLANDER Samobor bez spavanja u šatoru rasprodao se u rekordnom roku, a zbog iznimnog interesa otvoren je i dodatni događaj već sljedeći dan. Više od 800 sudionika potvrdilo je ono što HIGHLANDER već dugo zna, ljudima danas više nego ikad trebaju priroda, kretanje i stvarna povezanost.

Nakon Azije, Europe i Australije, nastavili su prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Razvoj priče na američkom tržištu komentirala je i HIGHLANDERova globalna direktorica marketinga Filipa Beroš: „Američko tržište prepoznalo je vrijednosti koje HIGHLANDER donosi, a nakon pet godina prisutnosti vjerujemo kako nas u narednoj godini ondje očekuje još snažniji rast i daljnje širenje zajednice. Prošli mjesec uspješno smo organizirali svoj prvi događaj u Los Angelesu, a već ovog lipnja vraćamo se u Big Bear Lake gdje će nam se pridružiti čak 400 hodača. Amerika je izuzetno specifično i zahtjevno tržište, s potpuno drugačijim poslovnim procesima i očekivanjima, zbog čega svaki uspjeh ondje ima dodatnu težinu i vrijednost. Veseli nas iz prve ruke gledati sudionike kako pomiču vlastite granice i stvaraju zdrave odnose na nekim od najljepših destinacija svijeta. Kroz godine smo svjedočili novim prijateljstvima i životnim pričama koje su započele u planini. I sami živimo kroz tu zajednicu i s njom dijelimo ljubav prema prirodi i aktivnom načinu života, zbog čega želimo širiti ideju planinarenja i avanture gdje god možemo. Uskoro najavljujemo i nove destinacije na još egzotičnijim lokacijama.“

Početkom svibnja održan je i njihov prvi događaj u Kini, gdje su sudionici imali priliku hodati rutama Kineskog zida, a pridružio im se i hrvatski ambasador u Kini, Dario Mihelin. Ovaj događaj predstavlja važan korak u daljnjem globalnom širenju HIGHLANDER zajednice, ali i snažan početak razvoja na azijskom tržištu, na kojem vide velik potencijal za budući rast. Upravo zato planovi za Kinu ovdje ne staju, cilj je dodatno širiti prisutnost i kroz nove avanture približiti takvo iskustvo još većem broju ljudi. Sve to posebno je simbolično u godini u kojoj ova mlada i ambiciozna ekipa slavi deset godina pomicanja granica, doslovno i figurativno.

Dok danas HIGHLANDER povezuje četiri kontinenta i više od 20 zemalja svijeta, cijela se priča uvijek vraća tamo gdje je sve počelo, na Velebit. Upravo će se ondje, od 1. do 6. rujna, održati jubilarni HIGHLANDER Velebit, događaj koji je prije deset godina pokrenuo cijelu priču. Sudionike očekuju neki od najljepših prizora Velebita, mnogo zajedničkih kilometara i veliko završno slavlje kojim će se obilježiti desetljeće avantura, prijateljstava i uspomena.

Također, već ovog vikenda održat će se i višednevna avantura na Medvednici, svega nekoliko koraka od HIGHLANDER sjedišta u Zagrebu. I ove godine sudionici će uživati u idealnom bijegu od gradske vreve i dobiti priliku za pravi reset u prirodi. Upravo tu posebnu kombinaciju netaknute prirode i blizine urbanog života prepoznaje i direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, dr.sc.Martina Bienenfeld koja kontinuirano podržava projekte koji promoviraju aktivan i održiv boravak na otvorenom.

"Turistička zajednica grada Zagreba s posebnim zadovoljstvom podržava Highlander Medvednica, međunarodno prepoznat outdoor koncept koji je u Hrvatskoj pokrenuo tim entuzijasta okupljenih u Avanturi života, a koji se danas održava na brojnim lokacijama diljem svijeta te promovira aktivan boravak u prirodi, održivost i odgovoran odnos prema okolišu. Posebno nas veseli što je dio te uspješne priče i naša Medvednica - rijedak primjer planine nadomak urbanog središta, koja istovremeno pruža autentičan doživljaj prirode i boravka na otvorenom.

TZGZ kontinuirano promovira Medvednicu kroz sadržaje i digitalne platforme medvednica.com usmjerene na aktivni i održivi turizam, zbog čega posebno cijenimo inicijative poput Highlandera, s kojima dijelimo vrijednosti odgovornog boravka u prirodi kroz principe poput “leave no trace” filozofije, edukacije sudionika o okolišu te povezivanja lokalne zajednice i autentične ponude s boravkom u prirodi.

Budući da i sama često slobodno vrijeme provodim na Medvednici sa svojim psićem Arijem, posebno cijenim projekte koji ljude potiču na kvalitetan boravak na otvorenom i stvaranje dublje povezanosti s prirodom.

Svim sudionicima želim ugodan boravak i mnogo inspirativnih trenutaka, a organizatorima unaprijed čestitam na još jednom uspješnom izdanju HIGHLANDER Medvednica.”

Do kraja godine očekuju se brojni događaji diljem Makedonije, Italije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Velike Britanije, Kostarike i drugih destinacija, nastavljajući graditi zajednicu koja već deset godina povezuje ljude kroz prirodu i nezaboravna iskustva te nas podsjeća koliko nam priroda zapravo treba.