Požega, 26. svibnja 2026. – U Požegi je otvoren novi hotel – Difuzni hotel Zlatni Lug, prva takva investicija u posljednjih 60-ak godina na području grada i Požeško-slavonske županije. Riječ je o značajnom iskoraku za kontinentalni turizam, ali i o projektu koji potvrđuje kako Slavonija ima potencijal za razvoj cjelogodišnje turističke ponude.

Hotel je dio šire priče Zlatnog Luga, već etabliranog kao jednog od vodećih turističkih subjekata u županiji, poznatog po autentičnoj gastronomiji, prirodnom okruženju i domaćinskom pristupu. Otvorenjem difuznog hotela koji kvalitetom i razinom usluge prati standard hotela s četiri zvjezdice, Zlatni Lug dodatno širi svoju ponudu i podiže kvalitetu boravka gostiju, omogućujući dulje zadržavanje i dolazak tijekom cijele godine.

Nova investicija donosi ukupno 44 sobe, čime Zlatni Lug doseže kapacitet od stotinu ležajeva – razinu potrebnu za ozbiljno pozicioniranje na turističkoj karti Hrvatske. Time se stvaraju preduvjeti za razvoj dodatnih sadržaja, jačanje lokalnog gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta.

„Ovo je za nas ostvarenje dugogodišnje vizije. Zlatni Lug smo godinama gradili kao mjesto autentičnog doživljaja Slavonije, ali nedostajao nam je kvalitetan smještaj koji bi zaokružio priču. Otvorenjem difuznog hotela ulazimo u novu fazu razvoja – želimo biti destinacija u koju se dolazi ciljano i tijekom cijele godine, a ne samo usput i povremeno.

Ovo je ujedno i nastavak naše obiteljske poduzetničke priče koju gradimo više od 30 godina. Velik dio ulaganja u ovaj projekt dolazi iz vlastitih sredstava, što nam daje dodatnu odgovornost, ali i slobodu da razvijamo Zlatni Lug dugoročno i održivo.“, izjavio je Thomas Heinz Pandžić, direktor i vlasnik Zlatnog Luga i tvrtke Alles d.o.o.

Na važnost ljudi koji su godinama gradili priču Zlatnog Luga osvrnuo se i Leo Pandžić, voditelj Zlatnog Luga.

„Zlatni Lug nikada nije bio samo projekt ili investicija. Od početka smo željeli stvarati mjesto koje ljudi pamte po osjećaju koji su ovdje doživjeli – kroz prirodu, hranu, druženje i ljude koji ih dočekuju. Sve što danas vidimo rezultat je rada cijelog tima, podrške naše obitelji i povjerenja gostiju koji nam se godinama vraćaju“, izjavio je Leo Pandžić.

Dodao je kako želi da Zlatni Lug ostane mjesto stvaranja uspomena: „Volio bih da ljudi odavde sa sobom ponesu dio atmosfere Zlatnog Luga– bilo da je to uspomena na obiteljsko okupljanje, vikend odmor, poslovni događaj ili jednostavno osjećaj Slavonije kakvu možda nisu imali priliku doživjeti negdje drugdje. Upravo su naši gosti razlog zbog kojeg sve ovo ima smisla.“

Leo Pandžić, voditelj Difuznog hotela Zlatni Lug (Foto: PR)



Svečanom otvorenju nazočila je i zastupnica u Europskom parlamentu dr. sc. Nikolina Brnjac koja se posebno osvrnula na potencijal Slavonije i važnost kvalitetnih turističkih investicija.

„Otvorenje Difuznog hotela Zlatni Lug pokazuje konkretne rezultate ulaganja u razvoj kontinentalnog turizma kroz programe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ovakvi projekti doprinose razvoju novih turističkih proizvoda, podizanju kvalitete ponude i otvaranju novih radnih mjesta, što je iznimno važno za razvoj Slavonije i održivog turizma na kontinentu“, istaknula je Nikolina Brnjac.

Dodala je i kako posebno veseli činjenica da iza projekta stoji domaća obiteljska poduzetnička priča: „Obitelji Pandžić želim iskreno čestitati na ustrajnosti, viziji i srcu koje godinama ulažu u razvoj turizma na kontinentu. Upravo ovakvi projekti pokazuju koliko se kvalitetna i autentična turistička priča može razviti i izvan obale.“

Važnost ovakvih ulaganja za razvoj kontinentalnog turizma istaknuo je Robert Pende, ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva u Ministarstvu turizma i sporta.

„Kontinentalni turizam danas sudjeluje sa svega četiri posto u ukupnom turističkom prometu Hrvatske. Upravo zato projekti poput Difuznog hotela Zlatni Lug imaju izniman značaj za razvoj turizma na kontinentu“, istaknuo je te dodao kako su ovakve investicije nužne kako bi se dodatno pokrenuo razvoj kontinentalnog turizma i stvorili preduvjeti za cjelogodišnju turističku ponudu.“

Thomas Heinz Pandžić, Zlatni Lug (Foto: LensOfArt)

Projekt izgradnje hotela realiziran je uz potporu sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u sklopu projekta „Ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju difuznog hotela Zlatni Lug“ (NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0021). Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.051.750,04 eura, od čega je 2.687.437,58 eura osigurano iz bespovratnih sredstava. Projekt obuhvaća izgradnju nove centralne zgrade hotela te razvoj dodatnih sadržaja, uključujući sportsko-rekreacijsku infrastrukturu, s ciljem stvaranja cjelovite i konkurentne turističke ponude.

U sklopu projekta razvijaju se i dodatni sadržaji poput višenamjenskih sportskih terena, vanjskih vježbališta, biciklističke i rekreativne opreme, kao i sadržaja za aktivni, poslovni i team building turizam, čime se dodatno jača potencijal Zlatnog Luga kao cjelogodišnje destinacije.

Svečano otvorenje okupilo je brojne uzvanike iz javnog, turističkog, gospodarskog i poslovnog sektora, a program događanja spojio je suvremeni turizam i slavonsku tradiciju kroz gastro i vinsku ponudu lokalnih proizvođača te autentični glazbeni program.

Otvorenjem Difuznog hotela Zlatni Lug, Požega i Požeško-slavonska županija dobivaju novu turističku infrastrukturu koja može privući goste iz Hrvatske i inozemstva, ali i poslužiti kao poticaj daljnjim ulaganjima u regiji.

Obitelj Pandžić, Zlatni Lug (Foto: Lens of art)